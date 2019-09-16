2 مليون و174 ألف تلميذ يجددون، غدا الثلاثاء، العهد مع مقاعد الدراسة للسنة الدراسية 2019 - 2020

Lundi 16 Septembre 2019



وات

- يجدد صباح غد الثلاثاء، 17 سبتمبر الجاري، 2 مليون و174 ألف تلميذ، العهد مع مقاعد الدراسة ب 6104 مؤسسة تربوية، في أول يوم من السنة الدراسية 2019-2020.وقد باشر اليوم الاثنين حوالي 155400 مرب موزعين بين 76600 في الاعدادي والثانوي و78800 في المرحلة الابتدائية، عملهم بمؤسساتهم الأصلية.ويبلغ عدد التلاميذ بالمرحلة الثانوية خلال السنة الدراسية الجديدة، 933 ألف تلميذ اي بزيادة ب6 بالمائة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية، في حين يقدر عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية بمليون و177 ألف تلميذ وتلاميذ التحضيري ب 63 ألف تلميذ سيتم لأول مرة إعتماد برنامج بيداغوجي موحد لفائدتهم.وتتميز هذه السنة الدراسية بالشروع في تدريس اللغات الأجنبية الفرنسية والانقليزية على التوالي ابتداء من السنتين الثانية والرابعة ابتدائي، عبر محامل الكترونية وكذلك بالترفيع في ضارب مادة الإعلامية إلى 1,5 بالنسبة لتلاميذ الثانية الثانية ثانوي اختصاص علوم وآداب واقتصاد وخدمات.وقررت وزارة التربية في مستهل هذه السنة الدراسية تعيين 2574 متحصلا على الاجازة التطبيقية في علوم التربية والتعليم، وانتداب 2356 من طلبة الماجستير المهني في علوم التربية و2645 معلم في اطار انتداب الدفعة الثالثة من النواب.ومع مختلف هذه الانتدابات تظل الموارد البشرية في وازرة التربية تشكو نقصا بنحو 11 الف مدرس في المرحلة الابتدائية، مما سيدفع بالوزارة للتعاقد مع معلمين نواب على أساس قاعدة البيانات التي يجري تحيينها حاليا بالإضافة إلى نقص بنحو 1000 عامل حراسة وتنظيف خاصة بالمدارس الابتدائية، حسب ما أفاد به وزير التربية جاتم بن سالم خلال ندوة صحفية عقدها حول يوم 11 سبتمبر الجاري وخصصت لتقديم مستجدات العودة المدرسية.وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية تم إحداث 5 مدارس إبتدائية و4 مدارس إعدادية و3 معاهد ثانوية و 4 مبيتات ومركب رياضي موزعة على مختلف مناطق البلاد.كما قامت الوزارة بصيانة وتعهد 395 مؤسسة تربوية بين ابتدائي وثانوي وإعدادي ومبيتات بالإضافة إلى صيانة المركبات الصحية والفضاءات التحضيرية والفضاءات الرياضية.وقد تم تجهيز 330 مبيت بكاميرات مراقبة إلى حين تعميمها على بقية المبيتات فضلا عن مضاعفة الاعتمادات المخصصة للأكلة المدرسية والنقل المدرسي لتبلغ على التوالي 46 مليون دينار و2 مليون دينار.وتختتم السنة الدراسية بالامتحانات الوطنية حيث ستجرى الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2020، أيام 10 و11 و15 و16 و17 جوان القادم وتنتظم امتحانات شهادة ختم التعليم الاساسي العام والتقني أيام 22 و23 و24 جوان 2020.وتجرى امتحانات مناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية أيام 25 و26 و27 جوان 2020، لتختم هذه الامتحانات بدورة المراقبة لامتحان البكالوريا أيام 30 جوان و1 و2 جويلية 2020.