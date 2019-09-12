سيف الدين مخلوف في منوبة: الاستقلال معركة والشعب التونسي لم يخضها بعد

Jeudi 12 Septembre 2019
وات - اعتبر المرشح المستقل سيف الدين مخلوف للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها اليوم الخميس بمنوبة، ان التخلص من الاستعمار والفكر الاستعماري والاستقلال "معركة وليس اتفاقية" وأن الشعب التونسي لم يخضها بعد.
واضاف في تصريح لمكتب وات لدى قيامه بزيارة ميدانية الى مدينة منوبة للتعريف ببرنامجه الانتخابي ان الشعب التونسي بات مطالبا بخوض عديد المعارك اولا مع فرنسا بتصفية تركة الاستعمار معها ومراجعة الاتفاقيات والمعاهدات مع الاعتذار عن الجرائم التي اقترفتها في حق الاباء والاجداد زمن الاستعمار وثانيا مساءلة اتحاد الشغل.
واضاف ان اولوية اولويات برنامجه المتضمن ل68 نقطة انتخابي هي القضاء على اسباب الفقر وتصفية التركة الاستعمارية ومراجعة تصفية المعاهدات والاتفاقيات التي تم ابرامها بهدف سرقة ثروات البلاد، مؤكدا انه ان الاوان للسيطرة على الموارد والثروات، قائلا "لا داعي أن يتسول التونسيون وهم قادرون بما في البلاد من خيرات على العيش بكرامة".
واعتبر انه يمكن بما تتوفر عليه البلاد من موارد بشرية وقدرة على صناعة الذكاء والتكنولوجيا بناء دولة متينة الأركان.
وقد تواصلت زيارة المرشح مخلوف الى مدينة وادي الليل اين التقى بمقر الحملة بعدد من أنصاره مقدما مختلف نقاط برنامجه الانتخابي .
واضاف في تصريح لمكتب وات لدى قيامه بزيارة ميدانية الى مدينة منوبة للتعريف ببرنامجه الانتخابي ان الشعب التونسي بات مطالبا بخوض عديد المعارك اولا مع فرنسا بتصفية تركة الاستعمار معها ومراجعة الاتفاقيات والمعاهدات مع الاعتذار عن الجرائم التي اقترفتها في حق الاباء والاجداد زمن الاستعمار وثانيا مساءلة اتحاد الشغل.
واضاف ان اولوية اولويات برنامجه المتضمن ل68 نقطة انتخابي هي القضاء على اسباب الفقر وتصفية التركة الاستعمارية ومراجعة تصفية المعاهدات والاتفاقيات التي تم ابرامها بهدف سرقة ثروات البلاد، مؤكدا انه ان الاوان للسيطرة على الموارد والثروات، قائلا "لا داعي أن يتسول التونسيون وهم قادرون بما في البلاد من خيرات على العيش بكرامة".
واعتبر انه يمكن بما تتوفر عليه البلاد من موارد بشرية وقدرة على صناعة الذكاء والتكنولوجيا بناء دولة متينة الأركان.
وقد تواصلت زيارة المرشح مخلوف الى مدينة وادي الليل اين التقى بمقر الحملة بعدد من أنصاره مقدما مختلف نقاط برنامجه الانتخابي .
En continu
- 19:26 امتطاء رئاسي..
- 09:52 التصويت الذكيّ
- 09:45 صورة بألف معنى
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:02
|18:34
|15:49
|12:23
|05:59
|04:30
|
26°
|26°
|% 74
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|26°-24
|30°-23
|32°-23
|32°-23
|34°-23
Follow @babnet_Tunisie
(123 578) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 547) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(101 301) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 246) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 279) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 801) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 709) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 087) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 58 973) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 56 605) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 56 427) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 50 817) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 646) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 49 364) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 910) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 47 710) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 47 421) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 46 090) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 871) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 43 167) هكذا علمت الإمارات بتفاصيل المناظر
Par:essoltan (France )
Sur: منير بن صالحة: بن علي مريض جدا