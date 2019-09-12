سيف الدين مخلوف في منوبة: الاستقلال معركة والشعب التونسي لم يخضها بعد

Jeudi 12 Septembre 2019



وات

- اعتبر المرشح المستقل سيف الدين مخلوف للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها اليوم الخميس بمنوبة، ان التخلص من الاستعمار والفكر الاستعماري والاستقلال "معركة وليس اتفاقية" وأن الشعب التونسي لم يخضها بعد.واضاف في تصريح لمكتب وات لدى قيامه بزيارة ميدانية الى مدينة منوبة للتعريف ببرنامجه الانتخابي ان الشعب التونسي بات مطالبا بخوض عديد المعارك اولا مع فرنسا بتصفية تركة الاستعمار معها ومراجعة الاتفاقيات والمعاهدات مع الاعتذار عن الجرائم التي اقترفتها في حق الاباء والاجداد زمن الاستعمار وثانيا مساءلة اتحاد الشغل.واضاف ان اولوية اولويات برنامجه المتضمن ل68 نقطة انتخابي هي القضاء على اسباب الفقر وتصفية التركة الاستعمارية ومراجعة تصفية المعاهدات والاتفاقيات التي تم ابرامها بهدف سرقة ثروات البلاد، مؤكدا انه ان الاوان للسيطرة على الموارد والثروات، قائلا "لا داعي أن يتسول التونسيون وهم قادرون بما في البلاد من خيرات على العيش بكرامة".واعتبر انه يمكن بما تتوفر عليه البلاد من موارد بشرية وقدرة على صناعة الذكاء والتكنولوجيا بناء دولة متينة الأركان.وقد تواصلت زيارة المرشح مخلوف الى مدينة وادي الليل اين التقى بمقر الحملة بعدد من أنصاره مقدما مختلف نقاط برنامجه الانتخابي .