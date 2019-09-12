محمد الصغير نوري في القصرين ''لدي منهج جديد في مجالات التنمية والتشغيل''

Jeudi 12 Septembre 2019
وات - قال محمد الصغير نوري، المترشّح المستقل للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، خلال لقاء جمعه اليوم الخميس بساحة الشهداء وسط مدينة القصرين، بعدد من المواطنين، "إن المنظومة التي حكمت البلاد، ركّزت فقط على الصراعات السياسية وعلى تقاسم الحقائب وأهملت الإقتصاد والتنمية والتشغيل، فضاعت البلاد"، قائلا في هذا الصدد: "لذلك أنا جئت اليوم بمنهج جديد يهم مجالات التنمية والتشغيل".
وأوضح النوري في تصريح إعلامي أن هذا المنهج الجديد الذي يهدف إلى "وضع البلاد على السكة"، يرتكز بالأساس على "إحداث خطة تنموية كاملة تهم تشغيل الشباب ودفع القطاع الفلاحي وتأهيل المؤسسات العمومية، لتقوية إنتاجها بالسرعة المطلوبة واسترجاع السيادة على الثروات الوطنية وإدماج الشباب في الإقتصاد وتشريك المتقاعدين في تأطير الشباب لبعث المشاريع".
واعتبر أن السلطة في تونس "فشلت لأن كل الذين مسكوا مقاليد الحكم، كانوا متمركزين في العاصمة، بغاية المحافظة على كل الأدوات، للتحكم في الشعب والتنمية وفي الشباب وهذا مخالف للدستور، طبقا للباب السابع منه باب السلطة المحلية"، وفق قوله، مبرزا في هذا الإطار حرصه الشديد على "الدفاع عن مصالح البلاد ودفعها نحو التنمية والتشغيل، مع فرض حوكمة جديدة وحماية البلاد من الرجوع إلى الإستبداد وذلك بالتعاون مع الشعب التونسي في صورة نال ثقته".
وأضاف المترشح أن "الشعب التونسي له فرصة لتغيير وضعه والتخلص من المنظومة الفاشية، عبر التصويت له واختياره رئيسا للجمهورية".
وأوضح النوري في تصريح إعلامي أن هذا المنهج الجديد الذي يهدف إلى "وضع البلاد على السكة"، يرتكز بالأساس على "إحداث خطة تنموية كاملة تهم تشغيل الشباب ودفع القطاع الفلاحي وتأهيل المؤسسات العمومية، لتقوية إنتاجها بالسرعة المطلوبة واسترجاع السيادة على الثروات الوطنية وإدماج الشباب في الإقتصاد وتشريك المتقاعدين في تأطير الشباب لبعث المشاريع".
واعتبر أن السلطة في تونس "فشلت لأن كل الذين مسكوا مقاليد الحكم، كانوا متمركزين في العاصمة، بغاية المحافظة على كل الأدوات، للتحكم في الشعب والتنمية وفي الشباب وهذا مخالف للدستور، طبقا للباب السابع منه باب السلطة المحلية"، وفق قوله، مبرزا في هذا الإطار حرصه الشديد على "الدفاع عن مصالح البلاد ودفعها نحو التنمية والتشغيل، مع فرض حوكمة جديدة وحماية البلاد من الرجوع إلى الإستبداد وذلك بالتعاون مع الشعب التونسي في صورة نال ثقته".
وأضاف المترشح أن "الشعب التونسي له فرصة لتغيير وضعه والتخلص من المنظومة الفاشية، عبر التصويت له واختياره رئيسا للجمهورية".
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Par:tuttifrutti (Singapore )
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