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غدا الجمعة إنطلاق الإقتراع للانتخابات الرئاسية بالخارج ل 386053 ناخبا تونسيا مسجلا ببلدان المهجر

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
وات - ينطلق غدا الجمعة، الاقتراع للإنتخابات الرئاسية بالنسبة الى التونسيين بالخارج في 6 دوائر انتخابية، ليتواصل إلى غاية يوم 15 سبتمبر الجاري، وتمت تهيئة 302 مركز اقتراع ستستقبل 386053 ناخبا مسجلا ب 44 دولة أجنبية (من أصل 7074566 ناخبا تونسيا مسجلا).

وأفادت حسناء بن سليمان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح ل (وات) اليوم الخميس، بأنه سيتم اليوم (يوما قبل الاقتراع) تحيين عناوين مقرات مراكز الاقتراع بالخارج على موقع الهيئة، مشيرة إلى أنه تم بعد ادراج هذه العناوين على التطبيقة التالية: touensaisie.
tn وذكرت بأن الحملة الانتخابية بالخارج، كانت قد امتدت من 31 أوت الماضي إلى غاية يوم أمس الأربعاء 11 سبتمبر الجاري.



من جهته، صرح فاروق بوعسكر نائب رئيس هيئة الانتخابات، بأن أول مركز اقتراع سيفتح أبوابه بمدينة سيدني بأستراليا اليوم على الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي لتونس، وأن آخر مركز اقتراع بالخارج سيفتح أبوابه للناخبين التونسيين سيكون مركز سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.


وفي ما يلي عدد مكاتب الاقتراع حسب الدائرة الانتخابية :

- ألمانيا : 6 مراكز اقتراع مخصصة ل 28623 ناخبا

- القارة الأمريكية وباقي الدول الأوروبية : 55 مركز اقتراع مخصصة ل 57885 ناخبا

- فرنسا 1 : 52 مركز اقتراع مخصصة ل 88836 ناخبا

- فرنسا 2 : 64 مركز اقتراع مخصصة ل 117133 ناخبا

- إيطاليا : 78 مركز اقتراع مخصصة ل 57697 ناخبا

- العالم العربي وبقية دول العالم : 47 مركز اقتراع مخصصة ل 35879 ناخبا.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ستجرى بالداخل يوم 15 سبتمبر الجاري.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189006

Mandhouj  (France)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 18h 29m |           
إن شاء الله ابناء و بنات المهجر يكونوا في الموعد.
#الرقم14



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