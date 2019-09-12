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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات ونائب رئيس البرلمان الأوروبي.

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الخميس 12 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، فابيو ماسيمو كاستالدو Fabio Massimo Castaldo، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات ونائب رئيس البرلمان الأوروبي.

وقدم كاستالدو إلى رئيس الجمهورية بسطة حول عمل البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات والتي ستتكون من حوالي 100 مراقب ومحلل يغطون كافة الولايات مشيرا إلى أن عملها سيتواصل خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.


كما أبرز رئيس البعثة الأوروبية الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لدعم التجربة الديمقراطية التونسية وحرصه على ترسيخها من خلال مواكبته لكافة الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها تونس منذ سنة 2011.

وثمّن كاستالدو في هذا السياق حرص رئيس الجمهورية محمد الناصر على ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا لما أقرّه الدستور وفي أفضل الظروف وقدم له رسالة موجهة من أورزولا فون دير لاين Ursula von der Leyen رئيسة المفوضية الأوروبية جددت فيها دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في توجهها الديمقراطي وثقته في قدرتها على مواصلة ما تحقق من خطوات في هذا المجال.

من جانبه، أعرب رئيس الجمهورية محمد الناصر عن تقديره لعمل البعثة الأوروبية في مراقبة الانتخابات مؤكدا تشبّث بلادنا بالنهج الديمقراطي، رغم الصعوبات الظرفية والتحديات الكبرى التي تواجهها، باعتباره خيارا لا رجعة فيه والسبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة.

كما ذكّر رئيس الجمهورية في هذا السياق بالدعوة التي وجهها إلى كافة المترشحين والأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي للتحلي بروح المسؤولية وإعلاء المصلحة الوطنية وإلى كافة التونسيات والتونسيين لممارسة حقهم والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والاضطلاع بدورهم في ترسيخ التجربة الديمقراطية الناشئة لبلادنا وتحقيق تطلعاتهم نحو مزيد من الأمن والاستقرار والتنمية.

  
  
     
  
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