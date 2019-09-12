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ممثل بعثة مركز كارتر لملاحظة الانتخابات إثر لقائه بمرجان: ''المركز يتطلع الى أن تتم الانتخابات الرئاسية في تونس بشكل سلس''

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
وات - أعرب سلام فياض، ممثل البعثة الدولية لمركز كارتر لملاحظة الانتخابات، في تصريح عقب لقائه اليوم الخميس برئيس الحكومة المفوض كمال مرجان بقصر الحكومة بالقصبة، عن تطلع المركز إلى أن يتم اجراء الانتخابات الرئاسية في تونس بشكل سلس، وأن يتم اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بضمان سلامة العملية الانتخابية.

كما أفاد فياض، بأن رئيس الحكومة المفوض، أكد حرص الحكومة التونسية على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة التي تضمن حسن سير الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، مضيفا أن بعثة مركز كارتر التقت مسؤولين تونسيين، وستعمل على أن يكون لها حضور في الانتخابات التونسية، على أن يتم لاحقا إصدار تقرير عن المركز حول هذه العملية الانتخابية في تونس.


  
  
     
  
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