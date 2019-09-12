طلبة كلية الطب بتونس يحتجون على قرار مجلس التأديب حرمان احد الطلبة من التربص والدراسة لمدة خمسة اشهر على خلفية تدوينة نشرها على ''فايس بوك''

Jeudi 12 Septembre 2019



وات

- نفذ طلبة من كلية الطب بتونس اليوم الخميس وقفة احتجاجية بالكلية لمطالبة سلطة الاشراف بالتراجع عن قرار حرمان احد الطلبة من حقه في التربص والدراسة لمدة خمسة اشهر، في اطار اجراء تأديبي اتخذه مجلس التأديب بالكلية على خلفية تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك".وقال رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري في تصريح (لوات) ان "مجلس التأديب تجاوز صلاحياته باتخاذه لقرار جائر في حق الطالب بكلية الطب بتونس وجيه ذكار لانه انتقد عبر تدوينة نشرها على صفحة مغلقة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تقصير الكلية في علاقة بالمكيف الهوائي بقاعة المراجعة"، معتبرا ان هذه العقوبة تمس من حرية التعبير وهدفها ارهاب الطلبة لاجبارهم على عدم انتقاد الوضع والنقائص التي تعاني منها الكلية.وأفاد في هذا الصدد، ان المنظمة قد قامت بمراسلة رئيس جامعة المنار باعتباره الطرف الممضي على قرار العقوبة، والمخول له التراجع عنه، وستتولى غدا الجمعة رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية، مؤكدا العزم على تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بإنصاف الطالب وجيه ذكار وللتصدي لمثل هذه الممارسات التي فيها اعتداء على الحق في حرية التعبير عبر انتهاج سياسة القمع والتعسف والعبث بالمستقبل الاكاديمي للطلبة على خلفية ارائهم ومواقفهم بتعلة واجب التحفظ وعدم افشاء اسرار الكلية، وفق تصريحه.وشدد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان على ضرورة التراجع عن هذه العقوبة، وضمان حرية الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين في التعبير عن ارائهم دون قيد او شرط، باعتباره السبيل الوحيد لتحسين ظروف الدراسة والتكوين، حسب تقديره.ومن جانبه اوضح الطالب بالسنة رابعة بكلية الطب وجيه ذكار، انه قد قام بنشر تدوينة بصفحة مغلقة خاصة بالطلبة على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" خلال شهر جوان 2019 أي اثناء فترة الامتحانات واثار من خلالها مسالة غلق المكتبة على مدى 4 ايام وعدم تشغيل المكيف وعدم توفر الانترنت مما انعكس بشكل مباشر على سير فترة مراجعة الامتحانات، داعيا الى ايجاد حل لهذه الإشكاليات المطروحة.وأضاف ذكار في هذا الشأن، ان عميد الكلية قد احاله على مجلس التأديب بتهمة تجاوز واجب التحفظ ونشر المغالطات حول الادارة والثلب، وتم منعه من الالتحاق بمقاعد الدراسة يوم 10 سبتمبر الجاري دون تمكينه من قرار الطرد، مؤكدا حرمانه من حقه في الوثائق اللازمة لاستكمال ملفه القضائي وتعمد تعطيل اجراءات الشكاية.واعتبر المتحدث ان ما تعرض اليه من مظلمة يعد تجاوزا خطيرا للسلطة الاكاديمية بحرمانه من حقه في القيام بتربصاته طيلة خمسة اشهر وهو عبارة عن رسوب آلي، وذلك على خلفية ممارسة حقه في التعبير عن رأيه ازاء بعض الاخلالات بالكلية، لافتا الى انه سيتم الالتجاء للقضاء لإنصافه.يشار الى انه تم الاتصال بكل من جامعة تونس المنار ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولم يتسن ل(وات) الحصول على أي توضيحات بخصوص هذا الملف.