كميات الامطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية

Mercredi 11 Septembre 2019



وات

- سجلت الأربع وعشرون ساعة الاخيرة نزول كميات من الامطار شملت مختلف مناطق البلاد بلغت أقصاها 81 مليمتر بأريانة و73 مليمتر بمنطقة الوسلاتية من ولاية القيروان و60 مليمتر بالسلطنية و25 مليمتر بساقية الدائر من ولاية صفاقس، وفي مايلي الكميات بحساب المليمتر.//ولاية تونس// تونس قرطاج 15 سيدي بوسعيد 13 //ولاية أريانة// أريانة 81 شرفش48 سيدي ثابت 26 قلعة الأندلس 5 رواد 11 المنيهلة 15 //ولاية منوبة// الجديدة 13 منوبة 12 المرناقية 10 طبربة 14 برج العامري 8 البطان 8 شوط 12 //ولاية بن عروس// فوسانة 45 المحمدية 35 الخليدية20 رادس15 //ولاية بن عروس// فوشانة 45 المحمدية 35 الخليدية 20 رادس 15 //ولاية زغوان// زغوان 3 الناظور 12 الفحص 7 الزريبة 3 جرادو 3 مقرن 2 بئر مشارقة 6 سد وادي الرمل 2 عين العسكر 1 //ولاية بنزرت// تينجة 1 منزل بورقيبة 1 غار الملح 5 رأس الجبل 3 أوتيك 12 //ولاية نابل// دار شعبان 1 بني خيار 1 قربة 3 بوكريم 51 الميدة 40 منزل تميم 48 قليبة 16 حمام الغزاز 14 الهوارية 6 تكلسة 2 سليمان 1 أزمور18 قرمبالية 1 بوعرقوب 4 سيدي حسون 81 //ولاية سوسة// سوسة الميناء9 القلعة الكبرى 4 أكودة 3 شط مريم7 بوفيشة 2 سيدي بوعلي 3 هرقلة 5 النفيضة5 مساكن 3 كندار 2 القلعىة الصغرى 9 حمام سوسة 4 المسعدين 2 مطار النفيضة 44 سوسة الشمالية 5 سوسة المدينة 9 //ولاية المنستير// المنستير الميناء 13 المنستير المدينة 17 الوردانين 6 جمال 18 زرمدين 18 القصيبة 7 صيادة 10 طبلبة4 البقالطة 2 الساحلين 27 قصر هلال 7 مطار المنستير30 المكنين 4 بني حسان 21 معتمر31 خنيس 8 منزل الفارسي8 بنبلة 6 طوزة 16 منزل نور 10 سيدي بنور6 //ولاية المهدية// المهدية 2 المهدية الميناء1 قصور الساف3 سيدي علوان3 السواسي30 الشابة 8 الجم 14 شربان 7 أولاد الشامخ 8 بمومرداس19 ملولش 11 هبيرة19 //ولاية باجة// باجة المدينة 1 مجاز الباب11 تستور 21 قبلاط7 سد سيدي سالم 21 سد العروسية6 //ولاية الكاف// الكاف المحطة 15 الكاف المدينة 4 السرس4 وادي ملاق7 الساقية 1 قنطرة ملاق1 نبر4 الطويرف1 //ولاية سليانة// مدينة سليانة 8 محطة سليانة 10 برقو22 بوعرادة 8 قعفور 10 العروسة 6 عين بوسعدية 4 //ولاية القيروان// القيروان 4 الوسلاتية 73 حفوز 27 الشبيكة 7 بوحجلة 13 السبيخة35 العلا 22 سد نبهانة 27 عين جلولة48 الشراردة 34 نصر الله 5 الهوارب 16 العلم 8 منزل المهيري10 //ولاية سيدي بوزيد// بوزيد الشرقية 3 بن عون 12 المكناسي9 الرقاب 13 بئر الحفي5 أولاد حفوز20 منزل بوزيان7 جلمة 26 مزونة 16 //ولاية القصرين// القصرين الشمالية 3 فريانة 5 تالة 1 ماجل بن عباس 2 سبيطلة 6 سبيبة 4 فوسانة 2 حاسي الفريد2 //ولاية صفاقس// السلطنية 60 ساقية الدائر 52 اللوزة 42 ساقية الزيت 40 عين تركية 31 العقارية 10 ليمايا 30 بوثدي 24 المحرس 23 منزل شاكر22 الغربية 20 الحنشة 16 قرمدة34 صفاقس المدينة 45 صفاقس المطار20 طينة 18 بئر علي17 الرملة 12 جبنيانة 10 الصخيرة 8 العامرة 7 الطهارة 5 العطايا 4 //ولاية توزر// توزر12 دقاش 15 نفطة 7 خزوة 9 تمغزة 31 حامة الجريد4 //ولاية قفصة// قفصة 6 الشبيبة 6 القطار20 المظيلة 2 سيدي بوبكر2 الرديف32 المتلوي 16 أم العرايس 12 سيدي عيش 3 سيدي بوبكر3 بلخير 4 السند5 زنوش 2 //ولاية قبلي// قبلي 4 دوز 8 سوق الأحد12 رجيم معتوق4 سعيدان 6 ام علي 4 //ولاية قابس// قابس المدينة 2 قابس الجنوبية 1 شنني 7 المطوية 5 الحامة 4 غنوش 1 منزل الحبيب 7 مطار قابس9 //ولاية مدنين// جربة المطار4 حومة السوق 3 والغ 6 ميدون تقرماس2 سدويكش6 اجيم 4 ميدون 2 صدغيان6 2- أهم الظواهر الجوية : - تساقط البرد بنبر من ولاية الكاف والعوينة من ولاية تونس وبرج الوزير من ولاية أريانة ومنوبة - رياح قوية بلغت سرعتها بحساب كلم/س: 97 بجربة / 76 بالمنستير /83 بنابل 72 بصفاقس 68 تونس قرطاج و61 بمطماطة.