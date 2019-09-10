بن عروس: 56 مكتب بريد ووكالة تجارية بالمروج 4 لبيع اشتراكات النقل

Mardi 10 Septembre 2019



وات

- في إطار حسن الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية، انطلقت يوم 2 سبتمبر الجاري عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 2019 /2020 في قسطها الأول، وتم للغرض توفير 122 مكتب بريد بإقليم تونس الكبرى.وتحتل ولاية بن عروس، وفق معطيات تحصلت عليها (وات) من الإدارة الجهوية للنقل، المرتبة الثانية في عدد مكاتب البريد المخصصة للغرض، حيث تضم ولايات تونس 56 مكتبا مقابل 30 بالنسبة لبن عروس و20 بمنوبة و16 باريانة و21 مكتب بريد موزعة على بقية ولايات الجمهورية.كما وفرت الشركة الوطنية للنقل ثلاث نقاط إضافية جديدة لتامين عمليات بيع الاشتراكات وهي الوكالة التجارية بالمروج 4 (قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6) والوكالة التجارية بمحطة الترابط "سليمان كاهية" بمنوبة، والوكالة التجارية بمحطة المرسى لخط "ت .ج.م".وقال الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس أنيس الملولشي بمناسبة تدشين الوكالة التجارية بالمروج 4 يوم 3 سبتمبر الجاري ان الهدف من بعث هذه الوكالة، تقريب الخدمات من المواطنين عامة ومن التلاميذ والطلبة على وجه الخصوص، ولتخفيف الضغط على مكاتب البريد التونسي لاسيما وأنها لا تعمل أيام السبت والآحاد في الوقت الذي يزداد الإقبال عليها في هذه الفترة.وبين رئيس مكتب الاشتراكات عز الدين الخياري أن عدد الاشتراكات يصل إلى 85 ألف اشتراك سنوي (62 بالمائة منها خاصة بالطلبة و38 بالمائة خاصة بالتلاميذ)، واشار إلى أن نسبة المشتركين من الطلبة بإقليم تونس الكبرى تبلغ 12 بالمائة.من جهة أخرى، خصصت الشركة الوطنية للنقل استعدادا للموسم الدراسي 730 حافلة (منها 173 للنقل المدرسي والجامعي)، وسيكون هذا الأسطول جاهزا يوم 17 سبتمبر الجاري ومن المرجح أن يتم تدعيمه قريبا ليبلغ 780 حافلة بعد استلام الحافلات المزدوجة التي تندرج في إطار إتمام اقتناء الحافلات الجديدة، وفق ما تضمنته وثيقة "العرض المبرمج مع العودة المدرسية 2019/2020" ويبلغ عدد الخطوط العادية لشبكة الحافلات 217 خطا، في ما يبلغ عدد الخطوط المدرسية 82 خطا مقابل 86 بالنسبة للخطوط الجامعية ليصل العدد الإجمالي إلى 168 خطا أما الخطوط التعاقدية فتقدر ب65 خطا، وبالنسبة للشبكة الحديدية، فان الأسطول الجاهز للاستغلال والخاص بشبكة المترو الخفيف يضم 134 عربة، وتبلغ عدد السفرات اليومية 1164 سفرة، ويتكون الأسطول الجاهز للاستغلال بالنسبة لخط "ت ج م" 15 عربة أي بمعدل 66 سفرة يوميا، ووفق ذات الوثيقة.كما تنص الوثيقة على انه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات من ضمنها برمجة سفرة مسترسلة على الخط "ت ج م" خاصة بالطلبة حاملي الاشتراكات انطلاقا من محطة تونس البحرية في اتجاه سيدي الظريف مرورا بمحطتي "قرطاج الرئاسة " وسيدي بوسعيد" إلى جانب تمديد خط المترو رقم 1 الرابط بين محطتي "بن عروس" و"برشلونة" إلى محطة تونس البحرية بهدف تقليص الاكتظاظ في مستوى محطة برشلونة.وسيتم الحفاظ على خط المترو رقم 40 الذي يربط بين محطتي "خير الدين" و"باب سعدون" للتخفيف من ضغط حركة الجولان بالجذع المركزي وتعزيز العرض على الجزء الممتد بين المحطتين المذكورتين.يشار إلى انه يمكن بالتوازي مع نقاط بيع الاشتراكات المذكورة اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الانترنت من خلال المواقع التي خصصتها الشركة للغرض، وبإمكان الطلبة لمزيد من الإرشادات الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم 1828 أو الرقم الأخضر لشركة نقل بتونس 801000345 .