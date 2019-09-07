التلفزة التونسية تخصص تقنية عالية الدقة وترددات مفتوحة للقنوات العربية والدولية لنقل المناظرات التلفزيونية الرئاسية

Samedi 07 Septembre 2019



وات

- بضع ساعات فقط تفصل مؤسسة التلفزة التونسية على احتضان أول مناظرة تلفزيونية رئاسية في تونس والعالم العربي، ستشمل مبدئيا 24 مترشحا للانتخابات الرئاسية فقط من بين 26، بعد تأكد عدم مشاركة كل من المترشحين نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، الموقوف بالسجن على ذمة قضايا، وسليم الرياحي الموجود خارج البلاد وملاحق أيضا في عدد من القضايا.وبين المدير التقني للتلفزة التونسية رضا العثماني، في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، أن التحضيرات لهذه المناظرة انطلقت منذ ثلاثة أشهر وشملت التحضيرا كذلك التعبير المباشر ويوم الاقتراع وذلك بتخصيص 4 استوديوهات للتشريعية واستوديو 900 للمناظرات.وقال إن كلفة تجهيزات الأستوديو بلغت 4 ملايين دينار ووقع تجهيزه منذ سنتين بتقنية عالية الدقة، مبرزا أن المناظرات سيتم بثها على جميع القنوات، وتم توفير ترددين للقنوات الأجنبية وذلك بلغة الإشارات، حيث توقع أن يقع بثها في التلفزات العالمية.وأكد أن التحضيرات قامت بها كفاءات تونسية من أبناء التلفزة التونسية في جميع المستويات، بعد أن كانت التلفزة تستعين في مناسبات سابقة بمتعاونين من الخارج، قائلا إن الفريق الساهر على المناظرات والانتخابات الرئاسية يبلغ عدده تقريبا 200 تقني ومهندس.من جهته أوضح الإعلامي وأحد المشاركين في تنشيط المناظرات الرئاسية، إيهاب الشاوش، في تصريح لـ(وات)، أن محاور الأسئلة ستشمل الديبلوماسية الخارجية ومسألة الأمن القومي ومختلف المبادرات التي سيعرضها المترشحون، مؤكدا أن مدة الحصة ستدوم ساعتين ونصف وستنطلق على الساعة التاسعة ليلا.وسيدير المناظرة على امتداد ثلاثة أيام كل من الياس الغربي وإيهاب الشاوش وشاكر بسباس وأسماء بالطيب وخلود مبروك وليلى الحكيري.وبين الشاوش أنه ستخصص دقيقتان لكل مترشح للإجابة عن الأسئلة مع إضافة مساحة حرة للتعليق على الأحداث العامة أو الرد على أحد المترشحين.واعتبر أنها تجربة فريدة من نوعها في تاريخ الاعلام التونسي والحياة السياسية في كل الوطن العربي.وأبرز عزم أبناء التلفزة التونسية بالشراكة مع الهيئات المستقلة على إنجاح هذا الموعد وإعطاء لكل مترشح المساحة اللازمة بالعدل والإنصاف لابراز نقاط برنامجه الانتخابي، مؤكدا أن الترتيبات التي اتخذتها التلفزة التونسية عالية الدقة تقنيا ومضمونيا.