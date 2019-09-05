وزير التربية يؤكد على أهمية دور المتفقد في تطوير المنظومة التربوية

Jeudi 05 Septembre 2019
وات - أكد وزير التربية حاتم بن سالم، أمس الأربعاء، على أهمية دور المتفقد في تطوير المنظومة التربوية مثمنا مساهمة هذا القطاع في إنجاح الامتحانات الوطنية الأخيرة ،وذلك خلال جلسة عمل، عقدت بمقر وزارة التربية و ضمت متفقدين ومنسقي المواد ومتفقدين عامين الخبراء وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية.
وأوصى الوزير بضرورة العمل على تأمين العودة المدرسية في أحسن الظروف، مبينا أن الوزارة تراهن في إطار إصلاح التعليم على تأهيل المربين من خلال التكوين المستمر الذي يعتبر أكبر تحد للمنظومة التربوية في السنوات القادمة والذي لا يمكن ان يتحقق إلاّ بانصهار اطار التفقد في هذا البرنامج واضطلاعه بمهمّة التكوين في إطار المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات الذي تم إحداثه مؤخرا.
وكانت الجلسة فرصة للاستماع إلى آراء المتفقدين ومقترحاتهم وتصوراتهم لملامح المكونين ولمحتوى التكوين الذي يجب أن يتماشى مع احتياجات المنظومة والتطوّرات الرقمية في العالم.
وأوصى الوزير بضرورة العمل على تأمين العودة المدرسية في أحسن الظروف، مبينا أن الوزارة تراهن في إطار إصلاح التعليم على تأهيل المربين من خلال التكوين المستمر الذي يعتبر أكبر تحد للمنظومة التربوية في السنوات القادمة والذي لا يمكن ان يتحقق إلاّ بانصهار اطار التفقد في هذا البرنامج واضطلاعه بمهمّة التكوين في إطار المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات الذي تم إحداثه مؤخرا.
وكانت الجلسة فرصة للاستماع إلى آراء المتفقدين ومقترحاتهم وتصوراتهم لملامح المكونين ولمحتوى التكوين الذي يجب أن يتماشى مع احتياجات المنظومة والتطوّرات الرقمية في العالم.
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Par:mongi (Tunisia )
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