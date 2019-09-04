قابس: سير عادي للحملة الانتخابية الرئاسية مع تسجيل إخلالات بسيطة

Mercredi 04 Septembre 2019
وات - تجري الحملة للانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بالدائرة الانتخابية بقابس في ظروف عادية وفق ما صرّح بذلك اليوم لمراسل (وات) رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقابس فرحات بن يحمد.
وأوضح بن يحمد أن هذه الهيئة قد سجّلت بعض الإخلالات البسيطة المتعلقة بعدم الإعلان عن الأنشطة وأنّه قد تم تحرير هذه المخالفات من قبل أعوان المراقبة التابعين للهيئة لاتّخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها لافتا الانتباه الى ان هذه الحملة تتم مراقبتها إلى حد الآن من قبل أعوان الهيئة ومنظمة " عتيد" ومركز كارتر لمراقبة الانتخابات.
ومن جهة أخرى ارتفع اليوم عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الذين قاموا بتعليق صورهم وبياناتهم الانتخابية في الأماكن المخصصة لذلك من قبل الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات الى 11 مترشحا ومترشحة.
وأوضح بن يحمد أن هذه الهيئة قد سجّلت بعض الإخلالات البسيطة المتعلقة بعدم الإعلان عن الأنشطة وأنّه قد تم تحرير هذه المخالفات من قبل أعوان المراقبة التابعين للهيئة لاتّخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها لافتا الانتباه الى ان هذه الحملة تتم مراقبتها إلى حد الآن من قبل أعوان الهيئة ومنظمة " عتيد" ومركز كارتر لمراقبة الانتخابات.
ومن جهة أخرى ارتفع اليوم عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الذين قاموا بتعليق صورهم وبياناتهم الانتخابية في الأماكن المخصصة لذلك من قبل الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات الى 11 مترشحا ومترشحة.
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Par:essoltan (France )
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