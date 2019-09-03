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السيرة الذاتية للمترشح ناجي جلول

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
وات - ولد ناجي جلول، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019، في 17 أكتوبر 1957 بالبقالطة من ولاية المنستير.
وجلول أستاذ جامعي منذ سنة 2002، متحصل على تأهيل جامعي سنة 2001، وعلى شهادة الدكتوراه في اختصاص الآثار من جامعة السربون سنة 1988، بالإضافة الى شهادة الدراسات المعمقة من السربون وديبلوم معهد اللوفر بباريس سنة 1982 والإجازة في التاريخ سنة 1981 .

وهو عضو اللجنة الوطنية للتاريخ العسكري الى حدود 2011 وكلف ناجي جلول بمنصب وزير التربية في حكومة الحبيب الصيد وحكومة يوسف الشاهد من فيفري 2015 الى أفريل 2017، ثم عين في سبتمبر 2017 مديرا عاما للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية.

وتولى جلول عضوية المكتب السياسي للحزب الجمهوري، قبل أن يستقيل من هذا الموقع في سبتمبر 2013 ويعلن انضمامه في فيفري 2014 إلى حركة نداء تونس.
وهو متزوج.

  
  
     
  
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