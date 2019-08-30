المحكمة الإدارية تصدر 11 حكما باتا ونهائيا تتعلق بالترشحات للرئاسية وعدد المترشحين يبقى في حدود الــ 26

Vendredi 30 Août 2019
وات - أنهت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية اليوم الجمعة، البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وأصدرت أحد عشر حكما (11) باتا ونهائيا طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول والقضاء من جديد بالرفض أصلا في خصوص أربعة مترشحين كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات المحكمة بشأنها.
وكانت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية قررت إلغاء 4 قرارات رفض ترشح كانت قد أعلنت عنها هيئة الانتخابات، وأذنت لها بالتصحيح.
وتهم هذه القرارات الصحبي براهم ومحمد الهادى بن حسين والبحرى الجلاصى ومروان بن عمر.
كما أصدرت المحكمة وفق بلاغ لوحدة حدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية، حكمين (2) بالرفض شكلا، وخمسة أحكام (5) بالرفض أصلا.
وأفاد أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأنه طبقا لهذه الأحكام الباتة والنهائية يكون عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية 26 مترشحا.
وفي ما يلي قائمة أسماء المترشحين المقبولين نهائيا :
/ منجي الرحوي / محمد عبّو / عبير موسي / نبيل القروي / محمد لطفي المرايحي / المهدي جمعة / حمادي الجبالي / حمة همامي / محمد المنصف المرزوقي / عبد الكريم زبيدي / محسن مرزوق / محمد الصغير نوري / محمد الهاشمي حامدي / عبد الفتاح مورو / عمر منصور / يوسف الشاهد / قيس سعيّد / الياس الفخفاخ / سليم الرياحي / سلمى اللومي / سعيد العايدي / أحمد الصافي سعيد / الناجي جلول / حاتم بولبيار / عبيد بريكي / سيف الدين مخلوف عهد
وكانت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية قررت إلغاء 4 قرارات رفض ترشح كانت قد أعلنت عنها هيئة الانتخابات، وأذنت لها بالتصحيح.
وتهم هذه القرارات الصحبي براهم ومحمد الهادى بن حسين والبحرى الجلاصى ومروان بن عمر.
كما أصدرت المحكمة وفق بلاغ لوحدة حدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية، حكمين (2) بالرفض شكلا، وخمسة أحكام (5) بالرفض أصلا.
وأفاد أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأنه طبقا لهذه الأحكام الباتة والنهائية يكون عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية 26 مترشحا.
وفي ما يلي قائمة أسماء المترشحين المقبولين نهائيا :
/ منجي الرحوي / محمد عبّو / عبير موسي / نبيل القروي / محمد لطفي المرايحي / المهدي جمعة / حمادي الجبالي / حمة همامي / محمد المنصف المرزوقي / عبد الكريم زبيدي / محسن مرزوق / محمد الصغير نوري / محمد الهاشمي حامدي / عبد الفتاح مورو / عمر منصور / يوسف الشاهد / قيس سعيّد / الياس الفخفاخ / سليم الرياحي / سلمى اللومي / سعيد العايدي / أحمد الصافي سعيد / الناجي جلول / حاتم بولبيار / عبيد بريكي / سيف الدين مخلوف عهد
En continu
- Hier 23:07 السليمي و الصدّيق و التميمي يدعمون الشاهد
- Hier 21:56 اختاروا رئيسا جديرا بالاحترام
دخول الخريف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:24
|18:53
|16:00
|12:27
|05:48
|04:17
|
28°
|28°
|% 65
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|28°-26
|30°-25
|28°-24
|30°-24
|28°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 90 326) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 82 926) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 72 212) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 60 128) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 56 911) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 719) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 040) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 53 255) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 861) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 299) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 955) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 45 698) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 323) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 465) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 44 058) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 386) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 41 337) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 311) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 010) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 38 748) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
Par:Potentialside (Tunisia )
Sur:أوردوغان، تميم، الجزيرة.. واعلام العار