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انس جابر تلاقي التشيكية بيليسكوفا في الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة للتنس

Vendredi 30 Août 2019

Vendredi 30 Août 2019
وات - ستلاقي لاعبة التنس التونسية انس جابر (المصنفة 62 عالميا) في الدور الثالث لبطولة امريكا المفتوحة "فلاشينغ ميدووز" رابع البطولات الاربع الكبرى التشيكية كارولينا بليسكوفا (المصنفة 3 عالميا) مساء اليوم الجمعة انطلاقا من س 16.

وكانت جابر تغلبت في الدور الاول للبطولة على الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 27 عالميا بنتيجة 7-6 و6-2 .
وفازت في الدور الثاني على البيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش المصنفة 46 عالميا .


  
  
     
  
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