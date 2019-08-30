انس جابر تلاقي التشيكية بيليسكوفا في الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة للتنس

Vendredi 30 Août 2019



وات

- ستلاقي لاعبة التنس التونسية انس جابر (المصنفة 62 عالميا) في الدور الثالث لبطولة امريكا المفتوحة "فلاشينغ ميدووز" رابع البطولات الاربع الكبرى التشيكية كارولينا بليسكوفا (المصنفة 3 عالميا) مساء اليوم الجمعة انطلاقا من س 16.وكانت جابر تغلبت في الدور الاول للبطولة على الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 27 عالميا بنتيجة 7-6 و6-2 .وفازت في الدور الثاني على البيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش المصنفة 46 عالميا .