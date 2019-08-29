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منوبة: الحماية المدنية تتدخل لشفط المياه من 8 منازل بوادي الليل وطبربة

Jeudi 29 Août 2019

Jeudi 29 Août 2019
وات - مع تواصل تهاطل الامطار عشية وليلة امس الاربعاء بكافة معتمديات ولاية منوبة، قامت اعوان الحماية المدنية ب21 معاينة مباشرة وضخ مياه الامطار التي تسربت الى 08 منازل بمعتمديتي وادي الليل طبربة، اضافة الى اخماد حريق ناتج عن صاعقة رعدية، حسب مصالح الادارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة.

وبينت ذات المصالح ان التدخلات شملت معاينات لنقاط زرقاء بالطرقات والاحياء بالجديدة على غرار حي الهداية والنجاة والاذاعة والزاهرة وشواط ثم البطان بحي بن غنية والنور والهدى وتم استطلاع الاماكن الزرقاء المألوفة والتعرف إلى ما تحتاجه من تدخلات.
كما شملت المعاينات منازل غمرتها سيول المياه باحياء حي الورد وحي الصنوبر وحي الرياض وبجاوة بمعتمدية وادي الليل، ثم احياء الرمال والسويح وبئر الزيتون والنسيم والشويقي وطبربة المدينة، تجند لها اعوان الحماية باليات الضخ وقاموا بتفريغ كميات المياه من داخلها.

وتضمنت التدخلات حسب نفس المصالح ازاحة 03 سيارات (02 منها نتيجة تراكم الامطار بالطريق، وواحدة اثر حادث مرور)، اضافة الى اخماد حريق شب بكوم تبن اثر سقوط صاعقة بمنطقة المنصورة 4 بالبطان، وقد تضررت 400 رزمة تبن فيما تم تفادي اشتعال 1200 رزمة بعد تدخل اعوان الحماية المدنية.
وأشارت نفس المصالح الى ان الجهود تركزت على اخذ الاحتياطات اللازمة لمجابهة سيول مياه الامطار وضبط خطط للتدخل مع تفعيل آليات التوقي للحيلولة دون تجمع مياه الأمطار واخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في إطار عمل اللجنة الجهويّة لمجابهة الكوارث وتنظيم النّجدة باشراف والية الجهة رجاء الطرابلسي، القائم على التوقي من الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، مع ضبط النقاط الزرقاء ذات الاولية واتخاذ التدخلات العاجلة بتنظيفها او جهرها.
يشار الى ان التساقطات التى تم تسجيلها بلغت 78 مم في المرناقية و66 مم في طبربة و63 مم في البطان، وبلغت في الجديدة 36 ملم.

  
  
     
  
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