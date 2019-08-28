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الرابطة الاولى -النتائج الكاملة لمباريات الدفعة الاولى للجولة الثانية

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
وات - في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الدفعة الاولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت يوم الاربعاء :

الاربعاء 28 اوت 2019
في باردو الملعب التونسي صفر هلال الشابة صفر

في المنزه نادي حمام الانف صفر النادي الافريقي 1 وسام بن يحي (67)
في منزل بوزلفة مستقبل سليمان 1 محمد علي بن حمودة (35) اتحاد تطاوين 1 محمود المسعي (31)
في صفاقس النادي الصفاقسي 1 حبيب الوسلاتي (14) نجم المتلوي صفر


الخميس 29 اوت 2019
في القيروان (س 16 و30) اتحاد بنقردان - شبيبة القيروان الحكم/ كريم الخميري

الاحد 1 سبتمبر 2019
في حمام سوسة (س 16) النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري

ملاحظة / سيتم تعيين مقابلة الترجي الرياضي والنادي البنزرتي لاحقا.

  
  
     
  
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