الرابطة الاولى -النتائج الكاملة لمباريات الدفعة الاولى للجولة الثانية

Mercredi 28 Août 2019



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- في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الدفعة الاولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت يوم الاربعاء :الاربعاء 28 اوت 2019في باردو الملعب التونسي صفر هلال الشابة صفرفي المنزه نادي حمام الانف صفر النادي الافريقي 1 وسام بن يحي (67)في منزل بوزلفة مستقبل سليمان 1 محمد علي بن حمودة (35) اتحاد تطاوين 1 محمود المسعي (31)في صفاقس النادي الصفاقسي 1 حبيب الوسلاتي (14) نجم المتلوي صفرفي القيروان (س 16 و30) اتحاد بنقردان - شبيبة القيروان الحكم/ كريم الخميريفي حمام سوسة (س 16) النجم الساحلي - الاتحاد المنستيريملاحظة / سيتم تعيين مقابلة الترجي الرياضي والنادي البنزرتي لاحقا.