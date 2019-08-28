صفاقس: وزير التجهيز يعاين سير بعض المشاريع الكبرى المعطلة من بينها مشروع تبرورة

Mercredi 28 Août 2019
وات - عاين وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السالمي، الأربعاء بولاية صفاقس، سير عدد من مشاريع البنية الاساسية الكبرى التي تشهد تعطيلات في التنفيذ على غرار مشروع "تبرورة" الذي تعهد الوزير باتخاذ إجراءات "شجاعة" لدفع نسق انجازه.
ويشكو مشروع تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس "تبرورة"، من تواصل تعطل انجاز قسطه الثاني المتعلق بالتهيئة العمرانية والسياحية، بعد استكمال القسط الأول المتمثل في إزالة التلوث منذ سنوات، وذلك بسبب عدم إقبال مستثمرين أجانب على إنجازه وفشل طلبات العروض في الغرض في مناسبتين خلال سنتي 2016 و2017.
وقال السالمي في تصريح إعلامي، خلال معاينته لمنطقة تبرورة، انه سيسعى لإعادة دفع هذا المشروع رغم التعطيلات والعراقيل التي عرفها منذ ثمينات القرن الماضي وحالت دون تنفيذه مؤكدا ان مشروع تبرورة يمثل رافعة اقتصادية واجتماعية مهمة لمدينة صفاقس ويجسم تطلعات الجهة من النواحي البيئية والعمرانية والسياحية.
وجدد التزام الوزارة بتنفيذ تدخلاتها لدفع انجاز هذا المشروع مثل مراجعة أمثلة التهيئة وتوفير الاعتمادات اللازمة المتعلقة بتسريع اتمام الإجراءات المصاحبة على غرار تهيئة الأحياء المجاورة وإزالة التلوث من الساحل الجنوبي ونقل الأنشطة الصناعية الملوثة وغيرها من أشكال الدعم الممكنة.
ومن أبرز المشاريع التي شملتها زيارة وزير التجهيز الى ولاية صفاقس مشروع المكتبة الرقمية الذي استانفت اشغاله يوم 19 اوت الجاري وكذلك مشروع المستشفى الجامعي الجديد بطينة المنجز في إطار هبة من جمهورية الصين الشعبية ومشروع تحسين السلامة المرورية بالطريق الوطنية رقم 14 ومشروع الطريق الرابطة بين المدخلين الشمالي والجنوبي لمدينة صفاقس.
كما تابع الوزير تقدم انجاز مشروع المحولات الأربعة الذي تعرف بعض أقساطه تعطيلات بسبب صعوبات ومشاكل عقارية وهي في طريقها الى الحل، وفق ما صرح به المدير الجهوي للتجهيز لمكتب (وات) بصفاقس، رجب عرعود.
وينتظر أن يشرع في استغلال أولى هذه المحولات خلال سنة 2021.
ويشكو مشروع تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس "تبرورة"، من تواصل تعطل انجاز قسطه الثاني المتعلق بالتهيئة العمرانية والسياحية، بعد استكمال القسط الأول المتمثل في إزالة التلوث منذ سنوات، وذلك بسبب عدم إقبال مستثمرين أجانب على إنجازه وفشل طلبات العروض في الغرض في مناسبتين خلال سنتي 2016 و2017.
وقال السالمي في تصريح إعلامي، خلال معاينته لمنطقة تبرورة، انه سيسعى لإعادة دفع هذا المشروع رغم التعطيلات والعراقيل التي عرفها منذ ثمينات القرن الماضي وحالت دون تنفيذه مؤكدا ان مشروع تبرورة يمثل رافعة اقتصادية واجتماعية مهمة لمدينة صفاقس ويجسم تطلعات الجهة من النواحي البيئية والعمرانية والسياحية.
وجدد التزام الوزارة بتنفيذ تدخلاتها لدفع انجاز هذا المشروع مثل مراجعة أمثلة التهيئة وتوفير الاعتمادات اللازمة المتعلقة بتسريع اتمام الإجراءات المصاحبة على غرار تهيئة الأحياء المجاورة وإزالة التلوث من الساحل الجنوبي ونقل الأنشطة الصناعية الملوثة وغيرها من أشكال الدعم الممكنة.
ومن أبرز المشاريع التي شملتها زيارة وزير التجهيز الى ولاية صفاقس مشروع المكتبة الرقمية الذي استانفت اشغاله يوم 19 اوت الجاري وكذلك مشروع المستشفى الجامعي الجديد بطينة المنجز في إطار هبة من جمهورية الصين الشعبية ومشروع تحسين السلامة المرورية بالطريق الوطنية رقم 14 ومشروع الطريق الرابطة بين المدخلين الشمالي والجنوبي لمدينة صفاقس.
كما تابع الوزير تقدم انجاز مشروع المحولات الأربعة الذي تعرف بعض أقساطه تعطيلات بسبب صعوبات ومشاكل عقارية وهي في طريقها الى الحل، وفق ما صرح به المدير الجهوي للتجهيز لمكتب (وات) بصفاقس، رجب عرعود.
وينتظر أن يشرع في استغلال أولى هذه المحولات خلال سنة 2021.
En continu
- Hier 23:02 الزبيدي يمتنع عن حضور ''ساكن قرطاج''
- Hier 22:39 مواقف نهضاوية من بعض القضايا الوطنية
- Hier 21:37 لماذا لا تخرج نابل على العالم بكامل زينتها؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|18:56
|16:02
|12:28
|05:47
|04:15
|
25°
|25°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|25°-25
|29°-25
|31°-24
|30°-23
|29°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 90 138) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 81 446) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 70 841) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 55 679) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 264) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 54 003) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 52 541) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 787) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 737) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 641) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 279) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 008) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 769) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 796) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 305) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 952) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 39 984) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 406) بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نع
( 38 689) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 333) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:BABANETTOO (France )
Sur: الزبيدي: وجدت السلطة ملقاة على قارعة الطريق بعد الثورة و لم انحن لإلتقاطها، و مستعدّ للعمل مع حركة النهضة