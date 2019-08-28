انطلاق بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية ابتداء من يوم 2 سبتمبر 2019

Mercredi 28 Août 2019



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- أكدت شركة نقل تونس في بلاغ أصدرته، الإربعاء، عن انطلاق حملة بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية 2020/2019 وبينت الشركة أنّ عملية بيع الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الوادي/المرسى ستكون عبر 143 مكتب بريد منها 122 مكتبا بإقليم تونس الكبرى (ولايات تونس 56 مكتبا وأريانة 16 وبن عروس 30 ومنوبة 20 و21 مكتبا بمراكز بقيّة ولايات الجمهورية.كما ستوفر الشركة أربع نقاط لتأمين عمليات البيع والقيام بالعمليّات الخاصة المتمثلة في إصلاح أو تعويض الإشتراكات بالإضافة إلى قاعة بيع الاشتراكات المعتادة المحاذية لمحطة المترو بحي الخضراء.كما ستخصص الشركة ثلاث وكالات تجارية تابعة لها ويتعلق الامر:- بالوكالة التجارية بالمروج 4 الموجودة قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6 - الوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط "سليمان كاهية"- الوكالة التجارية الموجودة بمحطة المرسى لخط ت.ج.موبالتوازي مع نقاط البيع المذكورة وانطلاقا من نفس التاريخ، فإنه بالإمكان اقتناء الإشتراكات عن طريق شبكة الانترنات من خلال موقع الواب www.transtu.tn www.ichtirak.poste.tnولمزيد الإرشادات حول ملف الإشتراكات المدرسية والجامعية فإنه بإمكان التلاميذ والطلبة الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم المباشر 1828 أو بالرقم الأخضر لشركة نقل تونس 345-100-80 وبالنسبة لتلاميذ وطلبة المؤسسات العمومية دون سواهم وتماشيا مع إجراءات الترسيم عن البعد، التي أقرتها المؤسسات التربوية والجامعية العمومية، فإن الوثائق المطلوبة لإستخراج إشتراك التنقل المدرسي أو الجامعي تقتصر، بالنسبة لتلاميذ المدارس العمومية للتعليم الأساسي والمعاهد الثانوية العمومية دون سواهم على نسخة من الوصل النهائي للترسيم وصورة شمسية حديثة (3 صم على 3 صم) وبالنسبة لطلبة المؤسسات الجامعية العمومية دون سواهم تتعلق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية حديثة (3 صم على 3 صم).