نابل: الإطاحة بشبكة مختصة في نقل وترويج المخدرات بين المدن

تمكن أعوان وإطارات الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني خلال الأسبوع الجاري في إطار مواصلة المجهودات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة وخاصة ظاهرة ترويج المخدرات، من الإطاحة بشبكة مختصة في نقل وترويج المخدرات بين مدينتي نابل والحمامات، وفق ما ذكره مصدر أمني في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.وأضاف المصدر ذاته، مساء أمس الجمعة، أن الوحدات الأمنية تمكنت خلال هذه العملية من حجز كميات هامة من الأقراص المخدرة، مبينا انه تم في مرحة ثانية مداهمة منزل المزود بجهة سيدي عمر بمدينة نابل اين تم ضبطه وحجز كمية من الأقراص المخدرة والقنب الهندي "الزطلة" المعدة للترويج.وقد تم الاحتفاظ بجميع الأطراف المتورطة في هذه العملية وذلك بعد استشارة النيابة العمومية بقرنبالية.