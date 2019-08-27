كاس محمد السادس للاندية البطلة: الترجي يتحول غدا الى لبنان بمشاركة 22 لاعبا

Mardi 27 Août 2019
وات - وجه الاطار الفني للترجي الرياضي التونسي بقيادة معين الشعباني الدعوة الى 22 لاعبا للمشاركة في رحلة الفريق الى لبنان قصد مواجهة فريق النجمة اللبناني يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور 32 من كاس محمد السادس للاندية البطلة انطلاقا من الساعة الرابعة مساء .
وتنطلق رحلة الترجي غدا الاربعاء من مطار تونس قرطاج الدولي في اتجاه لبنان .
في ما يلي قائمة اللاعبين :
معز بن شريفية / رامي الجريدي / صدقي الدبشي / ايهاب المباركي / خليل شمام / شمس الدين الذوادي/ سامح الدربالي / الياس الشتي / عبد القادر بدران / محمد علي اليعقوبي/ امين المسكيني / محمد علي بن رمضان/ عبد الرؤوف بن غيث/ فادي بن شوق/ كوامي بونصو / يوسف المسراتي / بلال بن ساحة / حمدو الهوني / طه ياسين الخنيسي / ابراهيم واتارا/ انيس البدري/ هيثم الجويني .
وتنطلق رحلة الترجي غدا الاربعاء من مطار تونس قرطاج الدولي في اتجاه لبنان .
في ما يلي قائمة اللاعبين :
معز بن شريفية / رامي الجريدي / صدقي الدبشي / ايهاب المباركي / خليل شمام / شمس الدين الذوادي/ سامح الدربالي / الياس الشتي / عبد القادر بدران / محمد علي اليعقوبي/ امين المسكيني / محمد علي بن رمضان/ عبد الرؤوف بن غيث/ فادي بن شوق/ كوامي بونصو / يوسف المسراتي / بلال بن ساحة / حمدو الهوني / طه ياسين الخنيسي / ابراهيم واتارا/ انيس البدري/ هيثم الجويني .
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Par:Sly (Tunisia )
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