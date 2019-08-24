قرقنة- ضبط 94 شخصا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة

Samedi 24 Août 2019



باب نات

- تمكّنت يوم الجمعة 23 أوت 2019 دوريّات تابعة للمنطقة البحريّة للحرس الوطني بصفاقس من إحباط عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه إيطاليا والقبض على 94 مجتازا على متن مركب صيد بحري على مستوى سواحل سرسينا معتمدية قرقنة من بينهم 56 تونسيّا و38 شخصا يحملون جنسيّات مختلفة (من بينهم 14 امرأة).وبالتّحري معهم، تبيّن أنّ 06 أشخاص يحملون الجنسيّة التّونسيّة مفتّش عنهم لفائدة وحدات أمنيّة وقضائيّة مختلفة من أجل تورّطهم في قضايا حقّ عامّ (أحدهم صادر في شأنه 08 مناشير تفتيش من أجل إصدار صكوك بدون رصيد ومحلّ أحكام بالسّجن).بمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بإحالتهم على فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس لمواصلة التّحريات معهم واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.