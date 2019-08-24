قرقنة- ضبط 94 شخصا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة

Samedi 24 Août 2019
باب نات - تمكّنت يوم الجمعة 23 أوت 2019 دوريّات تابعة للمنطقة البحريّة للحرس الوطني بصفاقس من إحباط عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه إيطاليا والقبض على 94 مجتازا على متن مركب صيد بحري على مستوى سواحل سرسينا معتمدية قرقنة من بينهم 56 تونسيّا و38 شخصا يحملون جنسيّات مختلفة (من بينهم 14 امرأة).
وبالتّحري معهم، تبيّن أنّ 06 أشخاص يحملون الجنسيّة التّونسيّة مفتّش عنهم لفائدة وحدات أمنيّة وقضائيّة مختلفة من أجل تورّطهم في قضايا حقّ عامّ (أحدهم صادر في شأنه 08 مناشير تفتيش من أجل إصدار صكوك بدون رصيد ومحلّ أحكام بالسّجن).
بمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بإحالتهم على فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس لمواصلة التّحريات معهم واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.
وبالتّحري معهم، تبيّن أنّ 06 أشخاص يحملون الجنسيّة التّونسيّة مفتّش عنهم لفائدة وحدات أمنيّة وقضائيّة مختلفة من أجل تورّطهم في قضايا حقّ عامّ (أحدهم صادر في شأنه 08 مناشير تفتيش من أجل إصدار صكوك بدون رصيد ومحلّ أحكام بالسّجن).
بمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بإحالتهم على فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس لمواصلة التّحريات معهم واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.
En continu
- 10:46 بدأت الغربلة ،،،
- Hier 22:20 لم نخش بن علي و لن نخشى الشاهد و من والاه...
- Hier 20:31 بيان حزب قلب تونس حول ايقاف نبيل القروي
- Hier 20:10 جريمة قتل بشعة تهز ولاية بن عروس..
- Hier 18:42 رئيس الجمهورية يلتقي بوزير الخارجية
- Hier 17:33 يوسف الشاهد يزور جزيرة قرقنة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:33
|19:01
|16:04
|12:29
|05:43
|04:11
|
27°
|26°
|% 74
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|26°-24
|34°-26
|36°-27
|36°-28
|37°-26
Follow @babnet_Tunisie
( 89 742) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 480) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 865) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 135) كلات بعضها ..
( 67 022) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 906) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 570) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 927) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 250) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 584) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 182) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 621) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 46 091) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 45 528) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 193) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 913) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 082) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 520) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 42 412) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 229) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:Ridha_E (France )
Sur: سامي الفهري: بعد ماحدث لنبيل القروي قد أعود إلى السجن