دورة الالعاب الافريقية 2019 - تونس في المركز الخامس ب28 ميدالية منها 8 ذهبيات

Vendredi 23 Août 2019
وات - تحتل تونس المركز الخامس بعد اليوم الرابع من منافسات دورة الالعاب الافريقية التي تستضيفها المغرب.
وجمع الرياضيون التونسيون 28 ميدالية ( 8 ذهبيات و10 فضيات و10 برنزيات).
وتحتل مصر المركز الاول ب63 ميدالية ( 18 ذهبية و27 فضية و18 برنوية)
وجمع الرياضيون التونسيون 28 ميدالية ( 8 ذهبيات و10 فضيات و10 برنزيات).
وتحتل مصر المركز الاول ب63 ميدالية ( 18 ذهبية و27 فضية و18 برنوية)
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Par:karimyousef (France )
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