دورة الالعاب الافريقية 2019 - تونس في المركز الخامس ب28 ميدالية منها 8 ذهبيات

Vendredi 23 Août 2019



وات

- تحتل تونس المركز الخامس بعد اليوم الرابع من منافسات دورة الالعاب الافريقية التي تستضيفها المغرب.وجمع الرياضيون التونسيون 28 ميدالية ( 8 ذهبيات و10 فضيات و10 برنزيات).وتحتل مصر المركز الاول ب63 ميدالية ( 18 ذهبية و27 فضية و18 برنوية)