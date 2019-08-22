رابطة ابطال افريقيا : طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة اياب الدور التمهيدي بين النجم و حافيا كوناكري الغيني

Jeudi 22 Août 2019
وات - عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم المصري احمد الغندور لادارة مباراة النجم الرياضي الساحلي/حافيا كوناكري الغيني لحساب إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في ملعب "بن جنات" بمدينة المنستير مساء السبت المقبل (س 19 ) .
ويساعد الغندور في ادارة المباراة كل من مواطنيه يوسف البساطي وعبد الفتاح المناديدي .
وكان النجم خسر في مباراة الذهاب امام حافيا كوناكري 1-2 الاحد الماضي بملعب 28 سبتمبر بكوناكري .
بادر فريق جوهرة الساحل بافتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية بواسطة مهاجمه الجزائري كريم العريبي قبل ان يدرك ابراهيما سلا هدف التعادل في الدقيقة 11 ثم اختطف محمد ساكا هدف التفوق في الوقت بدل الضائع من مخالفة مباشرة (د90 زائد 4).
وتجدر الاشارة الى ان الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في المسابقة القارية الترجي الرياضي التونسي (حامل اللقب) اعفي من خوض الدور الاول.
ويساعد الغندور في ادارة المباراة كل من مواطنيه يوسف البساطي وعبد الفتاح المناديدي .
وكان النجم خسر في مباراة الذهاب امام حافيا كوناكري 1-2 الاحد الماضي بملعب 28 سبتمبر بكوناكري .
بادر فريق جوهرة الساحل بافتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية بواسطة مهاجمه الجزائري كريم العريبي قبل ان يدرك ابراهيما سلا هدف التعادل في الدقيقة 11 ثم اختطف محمد ساكا هدف التفوق في الوقت بدل الضائع من مخالفة مباشرة (د90 زائد 4).
وتجدر الاشارة الى ان الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في المسابقة القارية الترجي الرياضي التونسي (حامل اللقب) اعفي من خوض الدور الاول.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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