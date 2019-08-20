المنتخب التونسي يتحول اليوم الى اليابان لخوض تربص تحصيري قبل المشاركة في مونديال الصين 2019

Mardi 20 Août 2019



وات

- يتحول المنتخب الوطني لكرة السلة اليوم الى اليابان للمشاركة في دورة دولية تحضيرا لمشاركته في مونديال كرة السلة في الصين من 31 اوت الجاري الى 15 سبتمبر المقبل.واختتم المنتخب نهاية الاسبوع تربصه الإعدادي بتونس قبل التحول الى اليابان لمواصلة التحضيرات حتى يوم 28 اوت الجاري موعد التحول الى الصين.وسيخوض المنتخب الوطني لكرة السلة مباريات ودية خلال تربص اليابان ستجمعه بمنتخبي اليابان وألمانيا العالمي .وكان رئيس الجامعة علي البنزرتي حث اللاعبين بمناسة تربص المنتخب على مواصلة المثابرة والعمل بكل جدية والمحافظة على التركيز من أجل مزيد تشريف كرة السلة التونسية على الساحة الدولية مبرزا القفزة التي حققها المنتخب الوطني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة بتقدمه للمرتبة 24 عالميا .كما دعا اللاعبين الى مزيد العمل من اجل بلوغ الدور الثاني لأول مرة في تاريخ كرة السلة التونسية وإنهاء المونديال في المرتبة الأولى افريقيا بما يضمن له التأهل مباشرة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ويذكر ان المنتخب التونسي سيخوض منافسات الدور الأول لكاس العالم 2019 لكرة السلة بالصين في المجموعة الثالثة صحبة إسبانيا وإيران وبورتو ريكو بمدينة غوانغجو التي ستحتضن لقاءات هذه المجموعة.