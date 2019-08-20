Mardi 20 Août 2019



وات

- ورد بالرائد الرسمي الاخير للجمهورية التونسية الصادر يوم 16 أوت الجارى، أنه تم قبول استقالة الأزهر القروي الشابي، الوزير المستشار الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية.و تمت هذه الاستقالة، وفق الأمر الرئاسي عدد 136 لسنة 2019 و المؤرخ في 5 أوت 2019، حسب ما جاء في الرائد الرسمي.وكان رئيس الجمهورية الراحل الباجى قايد السبسي والذى وافته المنية يوم 25 جويلية الماضى، عين القروى وزيرا مستشارا ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية يوم 2 فيفرى 2015.