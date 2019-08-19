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حل حزب البناء الوطني

Lundi 19 Août 2019

Lundi 19 Août 2019
باب نات - اجتمع اليوم المجلس الوطني لحزب البناء الوطني، وقرر حل الحزب بحسب بلاغ للحزب تلقينا نسخة منه.

وكان حزب البناء الوطني تأسس في مارس من سنة 2014، تحت شعار "العدل أساس العمران".
يشار إلى أن المؤسس والأمين العام للحزب رياض الشعيبي كان قياديا بحركة النهضة قبل أن يستقيل في نوفمبر 2013، ويعلن في مارس 2014 عن تأسيس حزب جديد يحمل اسم "البناء الوطني".


  
  
     
  
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