القصرين : نسبة مشاركة الناخبين في الإنتخابات البلدية الجزئية بالعيون تبلغ 39 بالمائة إلى حدود الساعة الثانية ظهرا من نهار اليوم

Dimanche 18 Août 2019



وات

- بلغت نسبة مشاركة الناخبين في الإنتخابات البلدية الجزئية بالعيون من ولاية القصرين منذ إنطلاق العملية الإنتخابية في حدود الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد إلى غاية الساعة الثانية ظهرا، 39 بالمائة من جملة المسجلين لهذا الإستحقاق الإنتخابي والبالغ عددهم 8435 ناخبا وناخبة منهم 109 أمنين وعسكرين وفق عضو الهيئة الفرعية للإنتخابات بالجهة منعم بوزيان.وذكر بوزيان في تصريح لمراسلة (وات) بالقصرين أن عدد الناخبين الرجال الذين أدلوا بأصواتهم في هذا الإستحقاق الإنتخابي بلغ حتى الساعة الثانية ظهرا، 2283 ناخبا فيما بلغ عدد النساء 835 ناخبة.واضاف أن العملية الإنتخابية، التي ستتواصل إلى غاية الساعة الخامسة من مساء اليوم، تتم في ظروف طبيعية بكامل مراكز ومكاتب الإقتراع بالعيون البالغ عددها 19 مركزا و23 مكتبا.وبين أن أعلى نسبة إقبال تم تسجيلها بمركز إقتراع المدرسة الإبتدائية " هنشير البقر " بمنطقة القرين الريفية الذي يضم 216 ناخبا مسجلا ، حيث بلغت النسبة فيه 55 بالمائة بينما سجل مركز إقتراع المدرسة الإبتدائية "جوى بن غذائهم " الريفية التي تضم 137 ناخبا مسجلا أقل نسبة إقبال ب22 بالمائة.وأشار ، في سياق متصل، إلى أنه لم يتم إلى حد الساعة (الثالثة ظهرا) تسجيل أية مخالفات أو تجاوزات ترتقي إلى الجرائم الإنتخابية بإستنثناء ملاحظة وجود ممثلين عن القائمات الإنتخابية المترشحة بمحيط مراكز الإقتراع بغاية توجيه الناخبين، مؤكدا أنه تم التنبيه عليهم في الإبان ودعوتهم إلى المغادرة وقد إمتثلوا لذلك.وتتنافس القائمات ال13 المترشحة للإنتخابية الجزئية ببلدية العيون على 18 مقعدا بالمجلس البلدي بعد أن تم حل المجلس المنتخب في 3 جويلية 2018 للمرة الثانية على التوالي إثر إستقالة 10 من أعضائه في 3 ماي 2019.وتتوزع القائمات المترشحة بين 9 مستقلة (الخمسة ، صوت الحق ، الكرامة ، الأمل ، الطموح ، الصمود ، التوافق ، السنبلة ، الفولارة ) و4 حزبية (بني وطني ، تحيا تونس ، التيار الديمقراطي وحركة الشعب ).