المنتخب التونسي لكرة السلة يواصل تحضيراته لمونديال الصين 2019

Samedi 17 Août 2019
وات - يواصل المنتخب التونسي لكرة السلة تحضيراته للمشاركة في كاس العالم لكرة السلة في الصين بداية من يوم 31 اوت الجاري.
وزارت سنية بن الشيخ وزيرة شؤزن الشباب والرياضة صباح اليوم عناصر المنتخب الوطني خلال تدريباتهم بقاعة المرحوم حمادي بن عمار بحلق الوادي وذلك بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة علي البنزرتي وواكبت الوزيرة اخر استعدادات المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة قبل التحول يوم 20 اوت الجاري الى اليابان لمواصلة التحضيرات ثم التحول مباشرة الى الصين يوم 28 اوت الجاري للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة.
وسيخوض المنتخب الوطني في تربص اليابان مباريات ودية مع منتخبي اليابان وألمانيا .
وسيمثل التربص فرصة للاطار الفني بقيادة ماريو بالما وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات لخوض غمار الحدث العالمي الذي سينافس خلاله المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثالثة بمعية منتخبات إسبانيا وإيران وبورتو ريكو .
وزارت سنية بن الشيخ وزيرة شؤزن الشباب والرياضة صباح اليوم عناصر المنتخب الوطني خلال تدريباتهم بقاعة المرحوم حمادي بن عمار بحلق الوادي وذلك بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة علي البنزرتي وواكبت الوزيرة اخر استعدادات المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة قبل التحول يوم 20 اوت الجاري الى اليابان لمواصلة التحضيرات ثم التحول مباشرة الى الصين يوم 28 اوت الجاري للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة.
وسيخوض المنتخب الوطني في تربص اليابان مباريات ودية مع منتخبي اليابان وألمانيا .
وسيمثل التربص فرصة للاطار الفني بقيادة ماريو بالما وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات لخوض غمار الحدث العالمي الذي سينافس خلاله المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثالثة بمعية منتخبات إسبانيا وإيران وبورتو ريكو .
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Par:Nouri (Switzerland )
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