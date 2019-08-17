Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Laylat 7obb  

المنتخب التونسي لكرة السلة يواصل تحضيراته لمونديال الصين 2019

Samedi 17 Août 2019

Samedi 17 Août 2019
وات - يواصل المنتخب التونسي لكرة السلة تحضيراته للمشاركة في كاس العالم لكرة السلة في الصين بداية من يوم 31 اوت الجاري.

وزارت سنية بن الشيخ وزيرة شؤزن الشباب والرياضة صباح اليوم عناصر المنتخب الوطني خلال تدريباتهم بقاعة المرحوم حمادي بن عمار بحلق الوادي وذلك بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة علي البنزرتي وواكبت الوزيرة اخر استعدادات المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة قبل التحول يوم 20 اوت الجاري الى اليابان لمواصلة التحضيرات ثم التحول مباشرة الى الصين يوم 28 اوت الجاري للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة.


وسيخوض المنتخب الوطني في تربص اليابان مباريات ودية مع منتخبي اليابان وألمانيا .

وسيمثل التربص فرصة للاطار الفني بقيادة ماريو بالما وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات لخوض غمار الحدث العالمي الذي سينافس خلاله المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثالثة بمعية منتخبات إسبانيا وإيران وبورتو ريكو .

  
  
     
  
cadre-1d1a0f29a001270604f3d2eda745639e-2019-08-17 19:04:12






0 de 0 commentaires pour l'article 187545



Présidentielles 2019
En continu

السبت 17 أوت 2019 | 16 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:11 16:08 12:30 05:38 04:03
28°
 28° % 48 :الرطــوبة
تونــس 23°
3.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
28°-2337°-2436°-2437°-2435°-23
  • Avoirs en devises
    17089,3

  • (16 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,19080 DT        1$ =2,85504 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 août)   567,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566067906|187545 202|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires