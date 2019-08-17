زغوان : الدّولة تسترجع 98 هك من أراضيها المستولى عليها

Samedi 17 Août 2019
باب نات - استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية زغوان أمس الجمعة 16 اوت 2019 قرابة 98 هك من عقاراتها المستولى عليها بدون وجه حق ، كائنة بمعتمدية زغوان،بالمستغلة الفلاحية الدولية المعروفة بـ"الجمال2".
وجرى استرجاع هذا العقار بحضور كافة أجهزة الدولة وبالتنسيق التام مع السلط الأمنية تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة.
وقد تحوزت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بزغوان بالعقار الدّولي المسترجع وتم مباشرة تسليمه لديوان الأراضي الدولية للتعهد بالحراسة والحماية على غرار بقية أجزاء الضيعة المذكورة وذلك إلى حين إعادة توظيفه وإدخاله في الدورة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة بولاية زغوان قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع ما يناهز 4617 هك تمّت اثر تنفيذ قرارات إخلاء وقرارات إسقاط حق وأحكام قضائية.
وجرى استرجاع هذا العقار بحضور كافة أجهزة الدولة وبالتنسيق التام مع السلط الأمنية تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة.
وقد تحوزت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بزغوان بالعقار الدّولي المسترجع وتم مباشرة تسليمه لديوان الأراضي الدولية للتعهد بالحراسة والحماية على غرار بقية أجزاء الضيعة المذكورة وذلك إلى حين إعادة توظيفه وإدخاله في الدورة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة بولاية زغوان قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع ما يناهز 4617 هك تمّت اثر تنفيذ قرارات إخلاء وقرارات إسقاط حق وأحكام قضائية.
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Par:weldtounes (Tunisia )
Sur: الكحلاوي للزبيدي : لا عندك قدرة عالكلام ولا عالتفكير، برّة شد داركم ويزّي بلا تهريج قالو رجل دولة