''توننداكس'' يتراجع بـ3ر0% في اقفال الاسبوع

Vendredi 16 Août 2019



وات

- لم تدم الانتعاشة، التي تم تسجيلها خلال اسبوع 9 أوت 2019 طويلا ليتقلّص المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توننداكس"، خلال معاملات الأسبوع الممتد من 14 الى 16 أوت 2019، بنسبة 3ر0 بالمائة.وانهى توننداكس الاسبوع عند مستوى 06ر7168 نقطة ليصل معدل آدائه السنوي 4ر1 بالمائة سلبي، وفق معطيات الوسيط بالبورصة "تونس للأوراق المالية".وشهد نسق المبادلات لهذا الأسبوع، الذي اقتصر على ثلاث حصص تبعا لعطلة عيد الاضحى وعيد المرأة (يومي 12 و13 أوت 2019)، نسقا ضعيفا اذ لم يتجاوز حجمها الجملي 2ر3 مليون دينار (م د) أي بمعدل 1ر1 م د خلال الحصة الواحدة.واعتلى الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة قائمة الارتفاعات، لهذا الأسبوع، لتتطور أسعار أسهمه بنسبة 2ر10 بالمائة (640ر28 د) وسط حجم مبادلات ناهز 94 ألف دينار.وسجل البنك التابع للمجموعة "ب أن بي باريبا"، نتيجة لتطور الأسعار، أفضل آداء في القطاع البنكي (7ر29 بالمائة).وتحسنت قيمة أسهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب بنسبة 6 بالمائة (300ر5 د) وسط حجم مبادلات بقيمة 1ر0 م د.كما زاد رقم معاملات الشركة، خلال السداسي الأول من 2019، بنسبة 27 بالمائة، مقارنة بذات الفترة من 2018.وتطور حجم المبيعات ليمر من 26 م د، في موفى جوان 2018، الى 34 م د، في 2019.وتبعا لتوزيع الأرباح، تراجعت قيمة أسهم الشركة التونسية للبنك بنسبة 9 بالمائة (760ر3 د).وقدرت قيمة المبادلات على أسهم البنك العمومي 85 ألف دينار خلال الاسبوع ليبلغ معدل الاداء السنوي للبنك نسبة 2ر2 بالمائة.وتراجعت أسعار أسهم تلنات القابضة بنسبة 3ر1 بالمائة (280ر9 د) وبلغ حجم مبادلاتها 174 ألف دينار.والجدير بالذكر فان المستثمر السعودي عبد العزيز بن محمد النملة أعاد اقتناء مجموع حصة شركة "تيتان للهندسة"، التي تمتلك 7 بالمائة من رأس مال تلنات القابضة.واستقطبت شركة صنع المشروبات بتونس أكبر عدد من المستثمرين، خلال الأسبوع، محققة بذلك أعلى حجم مبادلات بنحو 6ر0 م د.وشهد السهم تدهور قيمته بنسبة 3ر0 بالمائة (550ر19 د).