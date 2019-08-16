انطلاقة موسم حماية صابة التمور باستعمال اغشية الناموسية

Vendredi 16 Août 2019



وات

- شرع الفلاحون بمختلف الواحات في عملية حماية صابة التمور عبر تغطية العراجين باغشية الناموسية لحمايتها من التقلبات المناخية وخاصة منها الامطار علاوة على حمايتها من دودة التمر التي تمس من الجودة حيث قارب عدد العراجين التي تم تغليفها الى حد الان 3 ملايين عرجون وفق الاحصاءات الاولية لمصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.واوضح رئيس قسم الارشاد والنهوض بالانتاج الفلاحي بالمندوبية، بلقاسم عمار اليوم لمراسل وات ان موسم حماية صابة التمور انطلق منذ قرابة الاسبوعين ليتواصل الى موفى شهر سبتمبر المقبل مشيرا الى ان كافة المصالح المتدخلة في منظومة انتاج التمور قد تجندت منذ مدة لانجاح هذا الموسم الذي يمثل مرحلة هامة في حماية العراجين من الامطار ومن دودة التمر وبالتالي تامين جودة عالية للمنتوج تجعله يحافظ على مكانته الريادية في الاسواق العالمية.واضاف انه وبالتعاون مع المجمع المهني المشترك للغلال تم تامين 2 مليون وحدة ناموسية ووضعها على ذمة المصدرين والهياكل المهنية والشركات التعاونية بالجهة الذين يقومون بدورهم بوضعها على ذمة الفلاحين من اجل حسن سير عملية تغليف العراجين وأشار الى انه من المرجح ان يبلغ عدد العراجين المغلفة خلال هذا الموسم حوالي 15 مليون عرجون.وعبر عدد من الفلاحين لمراسل وات عن تذمرهم من غلاء الناموسية حيث تم تحديد سعر بيع الوحدة الواحدة منها بـ 1 دينار اضافة الى غلاء اليد العاملة وندرتها مؤكدين ان معدل تكلفة عملية تغليف النخلة الواحدة يتجاوز 30 دينارا بين الناموسية واليد العاملة هذا الى جانب باقي المصاريف التي تتطلبها العناية باشجار النخيل على امتداد السنة.يشار الى ان موسم حماية صابة التمور يمثل احدى مراحل انجاح الموسم الفلاحي بالجهة الذي ينطلق عادة منذ جمع صابة الموسم الفارط عبر خدمة الارض وتنظيفها وقد شملت هذه العملية هذه السنة قرابة 20 الف هكتارا ليتم اثر ذلك الشروع في عملية تلقيح العراجين التي شمتت حوالي 35 مليون عرجون بين دقلة نور وتمور مطلق ليتواصل الموسم عبر مرحلة تدلية العراجين وقص الجريد المتيبس قصد تسهيل عملية تغطيتها بالناموسية.