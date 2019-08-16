باجة: وقفة احتجاجية لأعوان وإطارات المستشفي الجهوي على خلفية الإعتداء بالعنف على ناظر المستشفي

Vendredi 16 Août 2019



وات

- نفّذ أعوان وإطارات المستشفي الجهوي بباجة، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية على خلفية الاعتداء بالعنف على ناظر المستشفي، مساء أمس الخميس، وذلك للمطالبة بتركيز نقطة أمنية قارة وتحسين التجهيزات وتوفير الموارد البشرية الضرورية.وأعلن الكاتب العام الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل بباجة، عبد الحميد الشريف، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن الاتحاد عقد اجتماعا استثنائيا لمكتبه التنفيذي، مشيرا الى ان هذا الإجتماع سيظل مفتوحا وذلك على خلفية الاعتداء على ناظر المستشفي الجهوى بباجة وعلى عون حراسة بمدرسة بمجاز الباب، للمطالبة بتركيز نقطة أمنية قارة وتوفير الأمن للعاملين بالمستشفي.وأضاف ذات المصدر، أن هياكل الاتحاد ستتوجه باستفسارات للمجلس الجهوي للأمن بالجهة والذي من المنتظر عقده يوم الاثنين القادم، تتعلق بأسباب عدم الاستجابة لمطالب سابقة كان قد تم توجيهها لتوفير الأمن بالمستشفيات ووقع تضمينها ضمن محاضر.وبيّن في هذا الصدد، أن الاعتداءات المتكررة بالعنف على كل من أعوان وإطارات المستشفيات، قد شهدت ارتفاعا ما أسهم في تردي الوضع الصحي، فضلا عن الوضع الكارثي للتجهيزات والبنية الاساسية، مشددا على انه سيجري التنسيق مع المركزية النقابية للنظر في تحركات قادمة.من جانبه، طالب ناظر المستشفي الجهوي، حسن بالصيود، والذي وقع الاعتداء عليه باستعمال آلة حادة (آلة حلاقة)، ما تسبب له في جروح عميقة على مستوى اليد، بتركيز نقطة أمنية وتوفير الحماية لكافة أعوان وإطارات المستشفى، مبينا أنه تعرّض للاعتداء بينما كان بصدد إسعاف أحد المرضى.وأبرز بالصيود، أن صورة الحادثة تتمثل في توافد مجموعة من الأشخاص على المستشفى، بعد أن نشبت بينهم خصومة تم خلالها استعمال آلات حادة، للحاق بأحد الخصوم وهو بصدد تلقي الاسعافات إثر تعرضه إصابة، ما أدى الى إصابته، فضلا عن حالة الذعر التي اعترت الطاقم الطبي والاعوان العاملين بالمستشفى.وتابع موضحا، أن الاعتداءات ما فتئت تتكرر، لافتا الى ان رئيس قسم الجراحة قدم مؤخرا شكاية بعد تعرض الطاقم الطبي للتهديد من جانب أقارب أحد المرضى، بينما كان يجري عملية جراحية بقسم العمليات.وصرحت، وصال بن جنزور، مبنّجة بالمستشفي ذاته، بأن الطاقم الطبي يتعرض للاعتداء اللفظي والجسدي باستمرار، معتبرة أن نقص الأعوان وظروف العمل السيئة زادت من حجم الاحتقان لدى رواد المستشفي، وفق تقديرها .