إنقاذ 5 تونسيين تعطّب مركبهم شرق منطقة العطايا، (جزيرة قرقنة)، كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية

Vendredi 16 Août 2019
وات - أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، صباح اليوم الجمعة، خمسة تونسيين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 سنة، بعد أن تعطّب مركبهم شرق منطقة العطايا، (جزيرة قرقنة)، على بعد 33 ميلا بحريا.
وأفاد هؤلاء الأشخاص، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، بأنهم غادروا سواحل أجيم جربة، يوم 12 أوت 2019، بنيّة اجتياز الحدود البحرية خلسة، في اتجاه السواحل الإيطالية.
وقد تم التوجّه بهم إلى ميناء جرجيس لتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني وإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.
وأفاد هؤلاء الأشخاص، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، بأنهم غادروا سواحل أجيم جربة، يوم 12 أوت 2019، بنيّة اجتياز الحدود البحرية خلسة، في اتجاه السواحل الإيطالية.
وقد تم التوجّه بهم إلى ميناء جرجيس لتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني وإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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