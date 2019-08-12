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مهرجان البحر الأبيض المتوسط بحلق الوادي يفتتح يوم 17 أوت بعرض للفنانة ياسمين عزيز

Lundi 12 Août 2019

Lundi 12 Août 2019
وات - تنطلق الدورة الخامسة والأربعون لمهرجان البحر الأبيض المتوسط بحلق الوادي يوم السبت 17 أوت وتتواصل إلى غاية 27 من الشهر ذاته.
وتفتتح الدورة بعرض يحمل عنوان "ياسمين افر يقيا" لعازفة الكمان الفنانة ياسمين عزيزلتتواصل الفعاليات مع مجموعة من العروض المتنوعة الموسيقية والمسرحية.
وسيكون الجمهور على موعد في سهرة 18 أوت مع الفنان التونسي منير الطرودي، قبل أن يفسح المجال للموسيقى الصوفية مع عرض "عمرة" مساء يوم 19 أوت وعرض "نمدح الأسياد" مساء الخميس 22 أوت.


ومن بين السهرات المبرمجة يتابع الجمهور عرضا للفنانة لبنى نعمان رفقة مجموعة "حس" فضلا عن ستة أعمال مسرحية هي "جويف" لحمادي الوهايبي والعمل المونودرامي "للرجال بركة" (24 أوت) تمثيل نجوى ميلاد وإخراج توفيق العايب و"حب تحت المراقبة" لمعز العاشوري ( الأحد 25 أوت) و"ماخلصناش مانخلصوش" لمحمد علي القلعي (26 أوت) و"مدينة العجائب" لسهام عقيل وأحمد أمين بن سعد وهي من إنتاج المسرح الوطني التونسي.
ويسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من هذا المهرجان يوم 27 أوت بعرض مسرحية قمرة دم" للفنان المسرحي معز مرابط.
وتقام كل العروض بفضاء الكراكة الأثري بحلق الوادي وتنطلق يوميا على الساعة التاسعة ليلا.

  
  
     
  
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