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رئيس الجمهورية يستقبل نور الدين الطبوبي

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الجمعة 09 أوت 2019 بقصر قرطاج، نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل.

وأفاد نور الدين الطبوبي أن اللقاء تناول الوضع العام في البلاد في ضوء المحطات الانتخابية القادمة، حيث تمّ التأكيد على أهميّة تظافر كل الجهود لانجاح الاستحقاقات الانتخابية والعمل على تنقية المناخات السياسية والاجتماعية لانجاح المسار الديمقراطي.


كما أكّد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة النأي بالملفات الاجتماعية العالقة عن التجاذبات السياسية والحرص على تكريس الحياد التام للإدارة لانجاح العملية الانتخابية وضمان تكافئ الفرص بين كافة المترشحين.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187207

3azizou  ()  |Vendredi 09 Août 2019 à 15h 43m |           
اتحاد الخراب سيحاسب على خيانته للثورة



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