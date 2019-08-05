الرئاسية 2019: تفاصيل تزكيات المترشحين إلى حد الآن للرئاسية

Lundi 05 Août 2019



أوضح أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال إستضافته في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك اليوم الإثنين، أن حوالي 5 ملفات ترشّح للإنتخابات الرئاسية من مجموع 18 مطلب ترشح إلى الآن، هي ملفات ''جدية''.وأعلن الجربوعي عن المترشحين الذين قدّموا ملفاتهم بعدد من التزكيات، سواء إستوفوا فيها شروط الترشح أو مازالوا، وهم كل من:المنجي الرحوي: 10 تزكيات برلمانيةمحمد عبو : 13782 تزكية من الناخبينمهدي جمعة: 24322 تزكية من الناخبيننبيل القروي: 12 تزكية برلمانيةمحمد لطفي المرايحي: 12855 تزكية من الناخبينعبير موسي: 15366 تزكية من الناخبينفتحي الورفلي: 20 تزكية من رؤساء البلديات ( مطلوب 40 تزكية)منير الجميعي: 40 تزكية من الناخبينوأضاف أنيس الجربوعي أن 125 عونا في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يعملون على التثبت من التزكيات التي يحضرها المترشحون في نسخة ورقية والكترونية، مشيرا إلى العمل ب''تطبيقة إلكترونية'' للتثبت من صفة الناخب لدى المزكين، وهويتهم، وللتأكد من إمكانية تزكيته لمترشح آخر.وقال ''أطمئن الشعب التونسي أن الهيئة أخذت حذرها وتعمل بفريق مختص للتثبت من كل التزكيات''.