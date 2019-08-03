الانطلاق في المرحلة الثانية من مشروع دعم مراكز المهن واشهاد الكفاءات في 11 مؤسسة جامعية مختصة في البيوتكنولجيا

Samedi 03 Août 2019
وات - تمّ الانطلاق، مؤخرا، في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المساندة الذي تقدمه وكالة التعاون الدولي الالمانية لفائدة مراكز المهن واشهاد الكفاءات، حسب ما تم الاعلان عنه في بلاغ على الصفحة الرسمية لهذه المراكز على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
وسترتكز المرحلة الجديدة على المراكز العاملة في مجال البيوتكنولوجيا وستشمل 11 مؤسسة جامعية، حسب ذات البلاغ الذي اشار ان اجتماعا عقد مؤخرا وضم ممثلين عن الوكالة الالمانية والقطب التكنولوجي بسيدي ثابت ومختلف رؤساء ومديري مراكز المهن واشهاد الكفاءات ومديري المؤسسات الجامعية المختارة.
ويرمي المشروع، الذي شمل في مرحلته الاولى 10 مراكز مهن واشهاد الكفاءات، الى تحسين تشغيلية الطلبة في اختصاص البيوتكنولوجيا من خلال برنامج تعزيز قدرات الاساتذة في مجال الكفاءات المهنية في البيوتكنولوجيا وهو تخصص مطلوب في سوق الشغل مع توفير 12 دورة تكوينية.
كما يعمل المشروع على تعزيز المرافقة للمراكز المهنية بالمؤسسات الجامعية الـ11 وهي كلية العلوم بتونس والمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت ومثله في المنستير وبصفاقس وباجة وكلية العلوم بقابس وكلية العلوم ببنزرت والمعهد العالي للبيولوجيا المطبقة والمدرسة الوطنية للمهندسين والمعهد العالي للعلوم البيولوجية المطبقة بتونس والمعهد العالي للعلوم التحضيرية للبيولوجيا والجيولوجيا بسكرة.
وسترتكز المرحلة الجديدة على المراكز العاملة في مجال البيوتكنولوجيا وستشمل 11 مؤسسة جامعية، حسب ذات البلاغ الذي اشار ان اجتماعا عقد مؤخرا وضم ممثلين عن الوكالة الالمانية والقطب التكنولوجي بسيدي ثابت ومختلف رؤساء ومديري مراكز المهن واشهاد الكفاءات ومديري المؤسسات الجامعية المختارة.
ويرمي المشروع، الذي شمل في مرحلته الاولى 10 مراكز مهن واشهاد الكفاءات، الى تحسين تشغيلية الطلبة في اختصاص البيوتكنولوجيا من خلال برنامج تعزيز قدرات الاساتذة في مجال الكفاءات المهنية في البيوتكنولوجيا وهو تخصص مطلوب في سوق الشغل مع توفير 12 دورة تكوينية.
كما يعمل المشروع على تعزيز المرافقة للمراكز المهنية بالمؤسسات الجامعية الـ11 وهي كلية العلوم بتونس والمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت ومثله في المنستير وبصفاقس وباجة وكلية العلوم بقابس وكلية العلوم ببنزرت والمعهد العالي للبيولوجيا المطبقة والمدرسة الوطنية للمهندسين والمعهد العالي للعلوم البيولوجية المطبقة بتونس والمعهد العالي للعلوم التحضيرية للبيولوجيا والجيولوجيا بسكرة.
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Par:bensa94 (France )
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