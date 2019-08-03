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مجلس شورى حركة النهضة سيحسم في مرشحها للانتخابات الرئاسية أو دعم شخصية من خارجها والإعلان عنه غدا الأحد

Samedi 03 Août 2019

Samedi 03 Août 2019
وات - أفاد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، بأن الحركة لن تكون محايدة في الإنتخابات الرئاسية القادمة، لأنها إما ستقوم باختيار مرشحها للإستحقاق الرئاسي من داخل الحركة، أو ستدعم شخصية من خارجها، مؤكدا أنه سيتم غدا الأحد الإعلان عن المترشح الذي اختارته.

وأضاف الهاروني، في تصريح إعلامي على هامش انعقاد مجلس شورى الحركة في دورة استثنائية اليوم السبت بمدينة الحمامات، أن هذه الدورة تعتبر "تاريخية" لأنها ستخصص للحسم في هذه المسألة، مبينا أن اختيار الحركة سيكون داعما لمبدأ الوفاق ولأهداف الثورة، من أجل ضمان ديمقراطية حقيقية، وذلك حرصا منها على تغليب مصلحة تونس على المصلحة الحزبية.


واعتبر أن حركة النهضة لم تتأخر في اتخاذ القرار بخصوص مرشحها لرئاسة الجمهورية، بل كانت تواكب التطورات الاخيرة على الساحة السياسية بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السياسي، وظهور وجوه وتوازنات جديدة يجب أخذها بعين الاعتبار، على حد قوله.
وأضاف أن الحركة ستعمل خلال الإجتماع الجاري لمجلس الشورى، على تحديد تصورها بشأن هذه المسألة، في إطار البحث عن شراكة تضمن حكومة قوية، ورئاسة جمهورية تضمن حقوق التونسيين وتحترم الدستور وتحقق أهداف الثورة.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186867

Goldabdo  ()  |Samedi 03 Août 2019 à 18h 02m |           
اكبر حزب سياسي في تونس ليس له مرشح رئاسي. سكروه الحزب و برو بيعو البطيخ.



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