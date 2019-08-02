رئيس الجمهورية يمنح خميس الجهيناوي، الصنف الأوّل من وسام الجمهورية

Vendredi 02 Août 2019



باب نات

الصنف الأوّل:

الصنف الثاني:

الصنف الثالث:

الصنف الرابع:

- تولّى رئيس الجمهورية السيد محمد الناصر ، بمناسبة اختتام فعاليات الدورة ال37 لندوة رؤساء البعثادات الدبلوماسية و الدائمة و القنصلية ، منح وزير الشؤون الخارجية ، خميس الجهيناوي، الصنف الأوّل من وسام الجمهورية، كما منح الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الدبلوماسية لثلّة من الدبلوماسيين وإطارات وزارة الشؤون الخارجية ممن تميّزوا بعملهم وتفانيهم في خدمة المصالح العليا الوطنية وهم على التوالي:- منذر مامي- حافظ البجار- نجيب المنيف- شفيق الحاجي- عبد الكريم الهرمي- يسرى سويدان- طارق الأدب- تقوى بن عبد الله- بوراوي الإمام- محمد علي بن عبيد- نجيب الفريجي- أكرم الأعطر- فتحي بنمعاوية- عادل بن عبد الله- حطاب الهداوي- كوثر شلبي- منى المعلول- يوسف وهيبة