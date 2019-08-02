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رئيس الجمهورية يمنح خميس الجهيناوي، الصنف الأوّل من وسام الجمهورية

Vendredi 02 Août 2019

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - تولّى رئيس الجمهورية السيد محمد الناصر ، بمناسبة اختتام فعاليات الدورة ال37 لندوة رؤساء البعثادات الدبلوماسية و الدائمة و القنصلية ، منح وزير الشؤون الخارجية ، خميس الجهيناوي، الصنف الأوّل من وسام الجمهورية، كما منح الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الدبلوماسية لثلّة من الدبلوماسيين وإطارات وزارة الشؤون الخارجية ممن تميّزوا بعملهم وتفانيهم في خدمة المصالح العليا الوطنية وهم على التوالي:

الصنف الأوّل:


- منذر مامي

الصنف الثاني:

- حافظ البجار

- نجيب المنيف

- شفيق الحاجي

الصنف الثالث:

- عبد الكريم الهرمي

- يسرى سويدان

- طارق الأدب

- تقوى بن عبد الله

- بوراوي الإمام

- محمد علي بن عبيد

- نجيب الفريجي

الصنف الرابع:

- أكرم الأعطر

- فتحي بنمعاوية

- عادل بن عبد الله

- حطاب الهداوي

- كوثر شلبي

- منى المعلول

- يوسف وهيبة


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 186821

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 02 Août 2019 à 18h 32m |           
توزيع ما تبقى من حليب في ضرع البقرة الحلوب .

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 02 Août 2019 à 18h 24m |           
منظر مخزي بوجود الطوق حول رقبة الجهناوي كالـ...
لا غرابة فهو القائم بالاعمال السابق في تلأبيب



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