نهائي رابطة الابطال (الترجي/الوداد) - '' قرار المحكمة الرياضية سيكون فريدا من نوعه'' ( محامي)

Mardi 30 Juillet 2019



وات

- أكد محامي فريق الوداد البيضاوي المغربي طارق مصدق أن قرار المحكمة الرياضية الدولية (تاس) في قضية مباراة إياب نهائي رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم أمام الترجي التونسي سيكون "فريدا من نوعه".وقال مصدق في تصريح اعلامي "أن الملف صعب جدا والاجتهاد الذي ستقوم به (تاس) سيفرز قرارا فريدا من نوعه لأن ملف الحال يختلف تماما عن كل الملفات التي عرضت سابقا على المحكمة الرياضية الدولية " .وكان رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية للترجي الرياضي قد أكد في وقت سابق أن المرافعات قدمت من جانب كل الأطراف المعنية بالقضية في ظروف جيدة .يذكر أن (تاس) ستعلن عن قرارها النهائي بخصوص أزمة مباراة رادس بالعاصمة تونس في أجل أقصاه غدا الأربعاء .وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد قرر "اعادة مباراة اياب نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا (حسب اللجنة الاستعجالية للاتحاد) على خلفية أسباب أمنية " .وطالبت اللجنة فريق الترجي بمراسلة الكتابة العامة وإرجاع رمز البطولة والميداليات في إنتظار تعيين الموعد الرسمي وتحديد الملعب الذي سيحتضن المقابلة .. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن تتويج الترجي باللقب جاء بعد رفض الوداد استكمال إياب نهائي أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي برادس، بسبب اعتراض لاعبيه على تعطل تقنية (الفار) التي كان من المفترض تطبيقها في النهائي القاري.ورفض الحكم الغامبي بكاري غاساما احتساب هدف للوداد في الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، مما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.وامتنع لاعبو الوداد عن العودة إلى الملعب لإجبار الحكم على العودة لمشاهدة الهدف، وأثناء ذلك اندفع أحد مشجعي فريق الترجي إلى الميدان واشتبك مع لاعبي الوداد إلا أن الأمن تدخل ومنعه .واستمر توقف المباراة لأكثر من ساعة كاملة، ليتخذ حكم اللقاء قراره بفوز الترجي بعد حصوله على قرار من الاتحاد الإفريقي (الكاف) بذلك الأمر لرفض لاعبي الوداد استكمال اللقاء .