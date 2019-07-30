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تشريعية 2019: رؤساء قائمات حركة الشعب بـ 33 دائرة

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2019 اتمت يوم أمس الاثنين حركة الشعب تقديم قائماتها الانتخابية في كل الدوائر (33 دائرة إنتخابية) في الداخل والخارج .

ونشرت الحركة، أسماء رؤساء قائماتها بكل دائـرة كالتالي :



1-تونس 1: خالد الحجام

2-تونس 2: لطفي محيبيك

3-اريانة: زياد الصغاري

4-بن عروس: فتحي بلحاج

5-منوبة : عبد الرزاق عويدات

6- بنزرت: عادل القرمازي

7-باجة: رضا الدلاعي

8-جندوبة: لطفي العيادي

9-الكاف: حاتم بوبكري

10-سليانة: فاروق مليتي

11-القصرين: رضا بالطيبي

12-القيروان: خالد الكريشي

13-سيدي بوزيد: بدر الدين القمودي

14- قفصة: هيكل المكي

15-توزر: محسن العرفاوي

16-قبلي: زهير المغزاوي

17-قابس: كمال لحبيب

18-مدنين: سالم لبيض

19-تطاوين: عريفات شول

20-صفاقس 1: عبد السلام بن عمارة

21-صفاقس 2: علي بن عون

22-المهدية: زياد حمودة

23-المنستير: حسام موسى

24-سوسة: لطفي عزدّيني

25-نابل 1: عبد القادر بن عثمان

26-نابل 2: رجاء فتح الله

27-زغوان: محمد شبشوب

28-فرنسا 1: عبد الناصر لعراض

29-فرنسا 2: نور الدين المجعي

30-إيطاليا: عبد الواحد العياري

31-المانيا: محمد العربي التريكي

32-الامركيتين و بقية الدول الاوربية:محجوب جماعي

33-الدول العربية و بقية دول العالم: حياة حسن

  
  
     
  
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