تشريعية 2019: رؤساء قائمات حركة الشعب بـ 33 دائرة

Mardi 30 Juillet 2019



باب نات

- استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2019 اتمت يوم أمس الاثنين حركة الشعب تقديم قائماتها الانتخابية في كل الدوائر (33 دائرة إنتخابية) في الداخل والخارج .ونشرت الحركة، أسماء رؤساء قائماتها بكل دائـرة كالتالي :1-تونس 1: خالد الحجام2-تونس 2: لطفي محيبيك3-اريانة: زياد الصغاري4-بن عروس: فتحي بلحاج5-منوبة : عبد الرزاق عويدات6- بنزرت: عادل القرمازي7-باجة: رضا الدلاعي8-جندوبة: لطفي العيادي9-الكاف: حاتم بوبكري10-سليانة: فاروق مليتي11-القصرين: رضا بالطيبي12-القيروان: خالد الكريشي13-سيدي بوزيد: بدر الدين القمودي14- قفصة: هيكل المكي15-توزر: محسن العرفاوي16-قبلي: زهير المغزاوي17-قابس: كمال لحبيب18-مدنين: سالم لبيض19-تطاوين: عريفات شول20-صفاقس 1: عبد السلام بن عمارة21-صفاقس 2: علي بن عون22-المهدية: زياد حمودة23-المنستير: حسام موسى24-سوسة: لطفي عزدّيني25-نابل 1: عبد القادر بن عثمان26-نابل 2: رجاء فتح الله27-زغوان: محمد شبشوب28-فرنسا 1: عبد الناصر لعراض29-فرنسا 2: نور الدين المجعي30-إيطاليا: عبد الواحد العياري31-المانيا: محمد العربي التريكي32-الامركيتين و بقية الدول الاوربية:محجوب جماعي33-الدول العربية و بقية دول العالم: حياة حسن