تشريعية 2019: 6 قائمات تودع، السبت، ملفّات ترشحها لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة

Dimanche 28 Juillet 2019



وات

- أودعت، يوم السبت، 6 قائمات جديدة ملفّات ترشّحها للانتخابات التشريعية 2019 بالدائرة الانتخابية بقفصة لدى مركز قبول الترشّحات بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة.وقال رئيس هذه الهيئة، محمد الشريف، في تصريح ل"وات"، إن ستّ قائمات بين حزبية وائتلافية ومستقلّة قدّمت، اليوم السبت، ملفّات ترشحّها للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم، ليرتفع بذلك، حسب نفس المصدر، مجموع القائمات التي أودعت ملفّات ترشحها منذ بدء انطلاق عملية قبول الترشحات يوم 22 جويلية الجاري، إلى 31 قائمة.وتتوزّع القائمات المودعة، السبت، بين قائمة حزبية وحيدة لـ"حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، وقائمة ائتلافية ل"الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي"، وأربع قائمات مستقلّة.أمّا بالنسبة لمجموع القائمات التي قدّمت ملفّات ترشحها من أجل خوض الانتخابات التشريعية القادمة بدائرة ولاية قفصة فهي تتوزّع بحساب 15 قائمة حزبية و12 قائمة مستقلّة و4 قائمات ائتلافية.وتستمرّ عملية قبول الترشحات للانتخابات التشريعية لشهر اكتوبر القادم إلى غاية يوم الاثنين القادم 29 جويلية.واللافت أنّ أربعة نواب بمجلس نواب الشعب الحالي عن دائرة ولاية قفصة يترأسون 4 قائمات من مجموع القائمات التي أودعت إلى حدّ الان ملفات ترشحها لدى الهيئة الفرعية للانتخابات، إذ يرأس عمّار عمروسية القائمة المترشحة عن ائتلاف "الجبهة الشعبية"، وعدنان الحاجي القائمة الائتلافية ل"الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي"، فيما ترأس زينب براهمي قائمة حزب "حركة النهضة" ولطفي علي قائمة "حزب تحيا تونس".وتعدّ الدائرة الانتخابية بقفصة سبعة مقاعد بمجلس نواب الشعب، فيما يبلغ عدد الناخبين المرسمين بها 222 ألفا و57 ناخبا وناخبة.