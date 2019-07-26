مسار موكب الجنازة الوطنية للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

Vendredi 26 Juillet 2019



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- أفادت المكلفة بالتنسيق مع وسائل الإعلام برئاسة الجمهورية عايدة القليبي، اليوم الجمعة، بأن موكب الجنازة الوطنية للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي التي ستنطلق غدا السبت من قصر قرطاج على الساعة 11 صباحا في اتجاه مقبرة الجلاز ستتخذ مسارا محددا عبر عدد من الطرقات التى سيتم اغلاقها بالمناسبة.وأوضحت في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الموكب سيمر عبر تقاطع جامع مالك بن أنس في اتجاه الطريق الوطنية رقم 10 ثم الطريق الوطنية رقم 9 ، وسيتم الدخول إلى وسط العاصمة عبر نهج غانا ثم شارع محمد الخامس مرورا بساحة 14 جانفي وتمثال الرئيس الأسبق الراحل الحبيب بورقيبة ثم شارع المنصف باي وصولا إلى مقبرة الجلاز.يذكر أن جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية يوم أمس الخميس 25 جويلية 2019 ، تم نقله صباح اليوم الجمعة على الساعة العاشرة و50 دقيقة من المستشفى العسكري بتونس العاصمة نحو قصر قرطاج وسط إجراءات أمنية مشددة وتجمهر كبير للمواطنين.وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ احتياطات استثنائية وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة التجمعات التلقائية للمواطنين في مختلف المسالك، وذلك بالتنسيق التام مع كل من المؤسسة العسكرية والإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.وأفادت رئاسة الجمهورية بأن موكب الجنازة سيحضره عدد من قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس البرتغالي مارتشيلو ريبلو دي سوزا الى جانب ممثلي المنظمات الدولية والاقليمية وعدد من الشخصيات الوطنية .