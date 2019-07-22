رئيس البرلمان يؤكد دعم المؤسسة النيابية لجهود هيئة الإنتخابات من أجل إنجاح الاستحقاقات المقبلة

Lundi 22 Juillet 2019



وات

- أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، خلال لقائه اليوم الاثنين بقصر باردو، برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون والوفد المرافق له، على دعم المؤسسة النيابية لجهود الهيئة من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وضمان حماية المسار الديمقراطي.من جهته، أكد بفون استعداد هيئة الانتخابات لإنجاح الاستحقاقات التشريعية والرئاسية المقبلة بمختلف مراحلها، مستعرضا تقدم عملية تقديم القائمات الانتخابية في مختلف الدوائر الانتخابية خلال اليوم الأول من قبول الترشحات، والتي بلغت 93 قائمة الى حدود منتصف نهار اليوم.وقدم رئيس الهيئة حصيلة اللقاء الجهوي الموسّع مع الأحزاب والمجتمع المدني، حول شروط وإجراءات الترشّح للإنتخابات التشريعية، مستعرضا الصعوبات اللوجستية والتحديات الماثلة في علاقة بالنزاعات بين الأحزاب والقائمات.