Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Agmal-Al-Moktatfat  

رئيس البرلمان يؤكد دعم المؤسسة النيابية لجهود هيئة الإنتخابات من أجل إنجاح الاستحقاقات المقبلة

Lundi 22 Juillet 2019

Lundi 22 Juillet 2019
وات - أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، خلال لقائه اليوم الاثنين بقصر باردو، برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون والوفد المرافق له، على دعم المؤسسة النيابية لجهود الهيئة من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وضمان حماية المسار الديمقراطي.

من جهته، أكد بفون استعداد هيئة الانتخابات لإنجاح الاستحقاقات التشريعية والرئاسية المقبلة بمختلف مراحلها، مستعرضا تقدم عملية تقديم القائمات الانتخابية في مختلف الدوائر الانتخابية خلال اليوم الأول من قبول الترشحات، والتي بلغت 93 قائمة الى حدود منتصف نهار اليوم.


وقدم رئيس الهيئة حصيلة اللقاء الجهوي الموسّع مع الأحزاب والمجتمع المدني، حول شروط وإجراءات الترشّح للإنتخابات التشريعية، مستعرضا الصعوبات اللوجستية والتحديات الماثلة في علاقة بالنزاعات بين الأحزاب والقائمات.

  
  
     
  
cadre-cb89ca730f8f309094030ff4c1c07850-2019-07-22 19:12:11






0 de 0 commentaires pour l'article 186182



En continu

الاثنين 22 جويلية 2019 | 19 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:19 19:36 16:16 12:33 05:17 03:32
29°
 29° % 45 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
29°-2436°-2437°-2537°-2538°-26
  • Avoirs en devises
    15937,6

  • (19 juill)
  • Jours d'importation
    89
  •              1 € = 3,22640 DT        1$ =2,87050 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juill)   937,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563820646|186182 278|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires