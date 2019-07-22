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سليانة :شاحنات الجيش الوطني تشرع في إجلاء كميات الحبوب المجمعة بالهواء الطلق

Lundi 22 Juillet 2019

Lundi 22 Juillet 2019
وات - تشرع شاحنات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، في إجلاء نحو 600 ألف قنطار من الحبوب المجمعة بالهواء الطلق، في كامل جهات ولاية سليانة، وذلك لتقليص الضغط على عدد من مراكز التجميع التي استوفت طاقة التخزين، وخاصة بمعتمديات بوعرادة وسيدي بورويس و مكثر و برقو و منطقة بوعافية.

ويأتي تدخل شاحنات الجيش الوطني في إطار تفعيل توصيات المجلس الوزاري المنعقد يوم السبت الفارط بوزارة الفلاحة، والذي أوصى بإجلاء الحبوب المجمعة بمناطق الشمال الغربي وخاصة بولايتي الكاف وسليانة، وفق ما أكده لمراسلة (وات) المدير الجهوي لديوان الحبوب، رضوان قنار.


و أكد ذات المصدر أنه تم تخصيص 21 شاحنة تابعة للجيش الوطني موزعة بين معتمديات بوعرادة وسيدي بورويس و مكثر (7 شاحنات لكل معتمدية) لرفع الصابة المخزنة بالهواء الطلق، مفيدا بأن كميات الحبوب المجمعة بكامل ولاية سليانة، بلغت منذ انطلاق موسم الحصاد إلى حدود أمس الأحد أكثر من 2 مليون قنطار.
وتتواصل إشكالية رفع كميات الحبوب المجمعة بالهواء الطلق بمركز التجميع بسليانة المدينة رغم تواجد الشاحنات العادية المخصصة للرفع من خلال ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة يذكر أن وزير الفلاحة سمير الطيب أدى، في حدود الثامنة والربع من صباح اليوم الاثنين، زيارة فجئية إلي مراكز التجميع بكل من معتمديتي العروسة و بوعرادة.

  
  
     
  
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