إطلاق طلب عروض ثالث لإنجاز محطات فوطوضوئية بقدرة 70 ميغاواط

Mardi 16 Juillet 2019



وات

- أعلنت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الثلاثاء، عن إطلاق طلب عروض ثالث لإنجاز مشاريع لإحداث محطّات للطاقة الفوطوضوئية بقدرة إجمالية تصل إلى 70 ميغواط.ويتعلق الأمر بستة مشاريع لإنتاج الكهرباء بقدرة قصوى تصل إلى 60 ميغواط (10 ميغواط لكل مشروع) و10 مشاريع لإنتاج الكهرباء بقدرة قصوى تقدر ب10 ميغواط (1 ميغواط لكل مشروع).ودعت الوزارة حاملي المشاريع المهتمين بتقديم طلب لإنجاز مشروع لانتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة قبل تاريخ 26 نوفمبر 2019.