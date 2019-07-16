سمير ديلو يعلّق على خبر إستقالته من النهضة : خبر كاذب و مصداقيته كمصداقية مخترعيه

Mardi 16 Juillet 2019



باب نات

- طارق عمراني - تداولت بعض المواقع الإلكترونية و الإذاعات خبرا مفاده إستقالة النائب و القيادي في حركة النهضة سمير ديلو من حركة النهضة ،و في هذا الإطار نشر ديلو تدوينة نفى فيها هذا الخبر مؤكدا انه خبر كاذب و مصداقيته مماثلة لمصداقية مخترعيه و هذا نص التدوينة :" الحمد لله وحده ،تروّج بعض المواقع المشبوهة خبرا زائفا عن استقالتي من حركة النهضة ، و بقطع النظر عن دوافع القائمين عليها و الدافعين لهم .. فهذا الخبر كاذب و مصداقيته مماثلة لمصداقية مخترعيه ..!"