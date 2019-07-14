بنزرت: وفاة فتاتين غرقا وانقاذ شابين بشاطئ كاف عباد في سجنان

Dimanche 14 Juillet 2019



وات

- شهد اليوم شاطئ كاف عباد من معتمدية سجنان في ولاية بنزرت وفاة فتاتين غرقا رغم سرعة تدخّل السبّاحين المنقذين العاملين بالمكان، وفق ما أفاد به مصدر محلي مسؤول مراسل (وات) بالجهة.وأوضح المصدر ذاته أن الفتاتين وهما أصيلتا نطقة غزالة كانتا برفقة مجموعة من أفراد الاسرة تسبحان حين سحبهما التيار المائي فجأة ولم يتمكّن السبّاحون المنقذون رغم سرعة تدخّلهم من انقاذهما حيث ابتلعت الامواج الفتاتين قبل أن يتوصلوا الى انتشال جثتيهما.وأضاف نفس المصدر انه تم توجيه جثتي الفتاتين نحو المستشفى المحلي بماطر بالتوازي مع تعهد المصالح الامنية بمزيد البحث في ملابسات الحادث، وفق تعبير ذات المصدر.وفي ذات السياق تمكّن فريق السباحين العامل بذات الشاطئ من انقاذ شابين من موت محقق غرقا بسبب قوة التيارات المائية اليوم بالشاطئ بعد ان توصّلوا الى سحبهما من المكان وإسعافهما بتأطير من قبل مصالح الحماية المدنية المشرفة عليهم.ودعا المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية بنزرت العميد خميس بن علي في تصريح لمراسل (وات) بالمناسبة كافة المصطافين إلى توخّي الحذر عن السباحة وعدم المجازفة والابتعاد كثيرا في عرض البحر أو الاماكن البعيدة والمنزوية واختيار أماكن سباحة قريبة من مراكز ووحدات السباحين المنقذين.