Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Solo 3oud  

وقفة احتجاجية لعدد من متساكني بلدية لسودة رفضا لتركيز مصب للفضلات بالجهة

Dimanche 14 Juillet 2019

Dimanche 14 Juillet 2019
وات - نفّذ عدد من متساكني بلدية لسودة من ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاحد، وقفة احتجاجية وسط المدينة، عبّروا من خلالها عن رفضهم قرار تركيز مصب للفضلات بالجهة معتبرين انه سيضاعف من مشكلة انبعاث الروائح الكريهة المتأتية من معمل الحليب والمداجن الموجودة بالمنطقة.
وأوضح محجوب نصيبي، ناشط بالمجتمع المدني، في تصريح لـ"وات"، أنّ مدينة لسودة ليست في حاجة الى تركيز مصب بها نظرا لمعاناة الاهالي من ظاهرة الاختناق بالروائح الكريهة المنبعثة، اساسا، من المداجن ومعمل الحليب والتي تسببت في نقل عدد منهم الى المستشفى واصابتهم بالعديد من الامراض.
وأشار الى انه تمت مراسلة السلط المحلية والجهوية لايجاد حلّ يرضي جميع الاطراف إلّا أنّ الوضع بقي على حاله وتواصلت معاناة المتساكنين.
وقد طالب المحتجون بترحيل المداجن الى مكان آخر والقيام باجراءات اضافية بمعمل الحليب للحد من انبعاث الروائح الكريهة والتراجع عن قرار تركيز مصب للفضلات بالجهة.


  
  
     
  
cadre-fadb120f5b57aca59d14ac3052e8ac68-2019-07-14 14:10:36






0 de 0 commentaires pour l'article 185713



Special can 201
    17:00: Sénégal - Tunisie
    20:00: Algérie - Nigeria
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

الأحد 14 جويلية 2019 | 11 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:27 19:41 16:16 12:32 05:11 03:23
32°
 33° % 43 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
33°-2431°-2329°-2331°-2235°-23
  • Avoirs en devises
    14344,4

  • (12 juill)
  • Jours d'importation
    80
  •              1 € = 3,23789 DT        1$ =2,87572 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juill)   1175,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563113050|185713 406|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires