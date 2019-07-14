وقفة احتجاجية لعدد من متساكني بلدية لسودة رفضا لتركيز مصب للفضلات بالجهة

Dimanche 14 Juillet 2019



وات

- نفّذ عدد من متساكني بلدية لسودة من ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاحد، وقفة احتجاجية وسط المدينة، عبّروا من خلالها عن رفضهم قرار تركيز مصب للفضلات بالجهة معتبرين انه سيضاعف من مشكلة انبعاث الروائح الكريهة المتأتية من معمل الحليب والمداجن الموجودة بالمنطقة.وأوضح محجوب نصيبي، ناشط بالمجتمع المدني، في تصريح لـ"وات"، أنّ مدينة لسودة ليست في حاجة الى تركيز مصب بها نظرا لمعاناة الاهالي من ظاهرة الاختناق بالروائح الكريهة المنبعثة، اساسا، من المداجن ومعمل الحليب والتي تسببت في نقل عدد منهم الى المستشفى واصابتهم بالعديد من الامراض.وأشار الى انه تمت مراسلة السلط المحلية والجهوية لايجاد حلّ يرضي جميع الاطراف إلّا أنّ الوضع بقي على حاله وتواصلت معاناة المتساكنين.وقد طالب المحتجون بترحيل المداجن الى مكان آخر والقيام باجراءات اضافية بمعمل الحليب للحد من انبعاث الروائح الكريهة والتراجع عن قرار تركيز مصب للفضلات بالجهة.