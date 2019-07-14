وقفة احتجاجية لعدد من متساكني بلدية لسودة رفضا لتركيز مصب للفضلات بالجهة

Dimanche 14 Juillet 2019
وات - نفّذ عدد من متساكني بلدية لسودة من ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاحد، وقفة احتجاجية وسط المدينة، عبّروا من خلالها عن رفضهم قرار تركيز مصب للفضلات بالجهة معتبرين انه سيضاعف من مشكلة انبعاث الروائح الكريهة المتأتية من معمل الحليب والمداجن الموجودة بالمنطقة.
وأوضح محجوب نصيبي، ناشط بالمجتمع المدني، في تصريح لـ"وات"، أنّ مدينة لسودة ليست في حاجة الى تركيز مصب بها نظرا لمعاناة الاهالي من ظاهرة الاختناق بالروائح الكريهة المنبعثة، اساسا، من المداجن ومعمل الحليب والتي تسببت في نقل عدد منهم الى المستشفى واصابتهم بالعديد من الامراض.
وأشار الى انه تمت مراسلة السلط المحلية والجهوية لايجاد حلّ يرضي جميع الاطراف إلّا أنّ الوضع بقي على حاله وتواصلت معاناة المتساكنين.
وقد طالب المحتجون بترحيل المداجن الى مكان آخر والقيام باجراءات اضافية بمعمل الحليب للحد من انبعاث الروائح الكريهة والتراجع عن قرار تركيز مصب للفضلات بالجهة.
وأوضح محجوب نصيبي، ناشط بالمجتمع المدني، في تصريح لـ"وات"، أنّ مدينة لسودة ليست في حاجة الى تركيز مصب بها نظرا لمعاناة الاهالي من ظاهرة الاختناق بالروائح الكريهة المنبعثة، اساسا، من المداجن ومعمل الحليب والتي تسببت في نقل عدد منهم الى المستشفى واصابتهم بالعديد من الامراض.
وأشار الى انه تمت مراسلة السلط المحلية والجهوية لايجاد حلّ يرضي جميع الاطراف إلّا أنّ الوضع بقي على حاله وتواصلت معاناة المتساكنين.
وقد طالب المحتجون بترحيل المداجن الى مكان آخر والقيام باجراءات اضافية بمعمل الحليب للحد من انبعاث الروائح الكريهة والتراجع عن قرار تركيز مصب للفضلات بالجهة.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
- Hier 22:41 مبدعة أنت يا ''أميرة الفلسفة''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:27
|19:41
|16:16
|12:32
|05:11
|03:23
|
32°
|33°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|33°-24
|31°-23
|29°-23
|31°-22
|35°-23
Follow @babnet_Tunisie
(138 880) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 822) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 577) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 806) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 245) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 75 492) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 74 169) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 51 906) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 341) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 102) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 765) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 424) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 649) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 308) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 497) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 877) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 479) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 908) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 527) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 38 183) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: محمد بوغلاب: لم أتحدث أبدا عن الخنيسي وأقول لمن يروج الأكاذيب برة فركسو تلقاوش بغل قلعولو صفايحو